Когато OpenAI пусна Sora в края на 2024 г., светът на киното трудно можеше да скрие комбинацията от удивление и тих ужас. Приложението генерираше видеа с качество, сякаш зад тях стои студио с многомилионен бюджет — само въз основа на текстова инструкция.

Месеци по-късно Sora 2 вдигна летвата още по-нагоре и само за пет дни след старта му приложението оглави класацията в Apple App Store. Потребителите незабавно го пренасочиха към абсурдното и вдъхновяващото: кучета зад волана, принцеса Даяна, практикуваща паркур, безбройни пародии и фантазии. Изглеждаше, че демократизацията на киното най-накрая е факт.

И така - до днес. OpenAI обяви, че спира Sora — и потребителското приложение, и програмния интерфейс за разработчици. "Казваме сбогом на Sora. Знаем, че тази новина е разочароваща", написа компанията в социалните мрежи. Официалното обяснение е стратегическо преориентиране към роботика и "агентни" технологии, способни да изпълняват сложни задачи с минимален човешки надзор.

Паралелно с това OpenAI затвори функцията Instant Checkout и обяви сливането на браузъра си, ChatGPT и приложението Codex в единна платформа. Компанията, оценявана на 730 милиарда долара, открито признава, че взема трудни решения как да разпредели изчислителния си ресурс.

Зад официалния наратив стои и по-прозаична реалност: първоначалният ентусиазъм сред потребителите е спаднал осезаемо. Sora така и не успя да се превърне в устойчив бизнес продукт. Затварянето на приложението съвпада с прекратяването на сделката с Disney — партньорство, при което студиото беше лицензирало над 200 свои персонажа, сред тях Мики Маус и Йода. Инвестицията от 1 милиард долара, анонсирана през декември, така и не бе финализирана.

"Уважаваме решението на OpenAI да се оттегли от генерирането на видео и да пренасочи приоритетите си", заяви говорител на Disney — дипломатична формулировка, зад която се крие краят на амбициозен съюз между Холивуд и Силициевата долина.

Sora не падна единствено под натиска на икономическата логика. Приложението носеше в себе си противоречия, присъщи за цялата индустрия за AI видео. Платформата беше критикувана заради "неуважителни изображения" на Мартин Лутър Кинг, заради видеа с Роналд Макдоналд и десетки лицензирани герои, създадени без разрешение. Само ден преди затварянето си публикува блог пост за мерките си срещу вредно съдържание — и след 24 часа го нямаше.

Тревогите около AI видеото, обаче, надхвърлят съдбата на едно приложение. Според оценки на Европейския парламент броят на deepfake видеата онлайн може да нарасне от около 500 000 през 2023 г. до 8 милиона до края на 2025 г. Само за второто тримесечие на 2025 г. са документирани 487 дийпфейк атаки с финансови загуби от около 347 милиона долара.

Политическата дезинформация, некласифицираните интимни изображения и корпоративните измами са само част от тъмния каталог на злоупотребите. Авторското право за AI генерирано съдържание остава правно неясно — американски съд постанови, че чисто алгоритмично създадените произведения не подлежат на защита. Нещо повече — Disney и Universal вече съдят Midjourney за обучение на модели върху защитени персонажи.