Колко автомобила от 1977 г. все още са в производство към днешна дата? Отговорът е почти сигурно едноцифрен, а освен това вече е и една идея по-мощен и по-малко склонен към саморазпад. АвтоВАЗ започна серийното производство на обновената Lada Niva Legend, която е с нов двигател, модернизирано шаси, усилена каросерия и редица модерни системи, пише руското онлайн издание "Первый технический".
Както си му е редът в рамките на 50-годишната история на моделното семейство, промените не са твърде резки и новите изделия на завода в Толиати приличат максимално на първите бройки от 1977 г.
Lada Niva на 45: Вижте как е тестван прототипът на легендарния руски вседеход
Първият сериен автомобил слиза от поточната линия на завода на ВАЗ в Толиати на 5 април 1977 година
Всъщност, най-голямата новост е 1,8-литровият бензинов двигател ВАЗ-11184 с мощност от 90 конски сили. С него окончателно се скъсва връзката със съветския дизайн от 70-те, който пък стъпваше на инженерните постижения на Fiat от десетилетие по-рано.
Тъй като обаче все така си говорим за Niva, скоковете в бъдещето не са гигантски. Блокът на двигателя е базиран на този на Lada Vesta и XRAY, който пък е модерна версия на използвания през 80-те в "Самара". Цилиндровата глава обаче е с 8, а не с 16 клапана.
Крайният резултат е доста по-висок въртящ момент и по-висока икономия. Последното - все пак в контекста на Русия, на Lada и на Niva. Говорим за 10% подобрение - от 9,9 на 9 литра на 100 км.
Върнаха на модела LADA 4x4 първоначалното име "Niva"
За 11 месеца на 2020 г. продажбите на LADA 4x4 на руския пазар са 26 203 ед.
От руското издание посочват, че общо 350 доработки са били направени по дизайна на легендарно проходимия автомобил. Те са свързани и с нова спирачна система с вентилирани предни дискове, въздушна възглавница за водача, централно заключване и т.н.
Тъй като ръждата е основен враг на Lada Niva, сега предницата, капакът, покривът и задната броня са направени от галванизирана стомана.
Моделът ще води тежка битка на домашния си пазар - китайските SUV модели буквално заляха Русия. Малко от тях обаче могат да се похвалят с такава комбинация от висока проходимост, относително лесна поддръжка и ниска цена.