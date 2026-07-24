Колко автомобила от 1977 г. все още са в производство към днешна дата? Отговорът е почти сигурно едноцифрен, а освен това вече е и една идея по-мощен и по-малко склонен към саморазпад. АвтоВАЗ започна серийното производство на обновената Lada Niva Legend, която е с нов двигател, модернизирано шаси, усилена каросерия и редица модерни системи, пише руското онлайн издание "Первый технический".

Както си му е редът в рамките на 50-годишната история на моделното семейство, промените не са твърде резки и новите изделия на завода в Толиати приличат максимално на първите бройки от 1977 г.

Всъщност, най-голямата новост е 1,8-литровият бензинов двигател ВАЗ-11184 с мощност от 90 конски сили. С него окончателно се скъсва връзката със съветския дизайн от 70-те, който пък стъпваше на инженерните постижения на Fiat от десетилетие по-рано.

Тъй като обаче все така си говорим за Niva, скоковете в бъдещето не са гигантски. Блокът на двигателя е базиран на този на Lada Vesta и XRAY, който пък е модерна версия на използвания през 80-те в "Самара". Цилиндровата глава обаче е с 8, а не с 16 клапана.

Крайният резултат е доста по-висок въртящ момент и по-висока икономия. Последното - все пак в контекста на Русия, на Lada и на Niva. Говорим за 10% подобрение - от 9,9 на 9 литра на 100 км.

От руското издание посочват, че общо 350 доработки са били направени по дизайна на легендарно проходимия автомобил. Те са свързани и с нова спирачна система с вентилирани предни дискове, въздушна възглавница за водача, централно заключване и т.н.

Тъй като ръждата е основен враг на Lada Niva, сега предницата, капакът, покривът и задната броня са направени от галванизирана стомана.

Моделът ще води тежка битка на домашния си пазар - китайските SUV модели буквално заляха Русия. Малко от тях обаче могат да се похвалят с такава комбинация от висока проходимост, относително лесна поддръжка и ниска цена.