Този четвъртък Meta представи ново поколение на своите емблематични очила Ray-Ban, спортен модел Oakley, както и прототип Display - очила с вграден екран в стъклото, управляван чрез гривна Neural Band, която позволява контрол посредством жестове.

Най-значимото нововъведение, обявено в Калифорния лично от главния изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг, е именно комбинацията от екран и гривна, пише El País. Устройството първо ще се продава в САЩ на цена от 799 долара, а през 2026 г. ще достигне и до европейските пазари. Ray-Ban Meta от второ поколение ще се предлагат за 419 евро, докато спортните Oakley ще струват 549 евро - със стотина евро повече от предходните версии.

Очилата Display разполагат с разгъващ се страничен дисплей в лещата, който позволява проверка на съобщения, визуализация на снимки, преводи и достъп до Meta AI - всичко това без използване на телефон. Управлението се осъществява чрез Neural Band - гривна с електромиографски (EMG) сензори, които превеждат мускулни сигнали в команди. Така устройството може да се контролира с фини движения на ръката, без да се докосва самият хардуер.

Интеграцията на AI в моделите на Meta означава, че новите очила не само заместват камерата и слушалките на смартфона, но и предлагат почти едновременен превод, както и възможност да анализират средата на потребителя и да отговарят на въпроси за нея. "Очилата, които разбират нашия контекст - защото виждат това, което виждаме, чуват това, което чуваме и взаимодействат с нас през целия ден - ще се превърнат в нашите основни изчислителни устройства", заяви Зукърбърг.

Meta разчита, че последните актуализации - заедно с подобрената автономност, по-високото качество на изображенията и интеграцията със социалните мрежи на компанията, както и със спортни платформи като Garmin и Strava - ще затвърдят лидерската ѝ позиция. Миналата година Meta продаде над един милион броя.

Слабите места на предходните модели бяха ограничената издръжливост на батерията (около 4 часа) и ниската резолюция на изображенията. В новите устройства тези показатели са удвоени, без промяна във формата и размера на очилата. Видео записите вече достигат 3K Ultra HD, а наличен е и режим за забавен кадър.

При премиерата продуктовият директор на Meta Анкит Брахмбхат акцентира върху подобрените слушалки и петте вградени микрофона, които осигуряват надеждна работа дори в шумна среда. Той изтъкна и функциите за превод и описание на видимата среда, която вече се обхваща в зрително поле от 120 градуса.

Очилата реагират на гласовата команда "Hi Meta", а част от функциите - като запис или регулиране на звука - могат да се управляват и чрез докосване. За да гарантира поверителността, Meta увеличи размера на външния светлинен индикатор, който ясно сигнализира при активен запис. При опит за манипулация записът автоматично се прекъсва. Освен това AI не е активиран за разпознаване на лица в зрителното поле.

Предишните версии предизвикаха вълна от онлайн ръководства за заобикаляне на мерките за защита на личните данни - проблем, който компанията твърди, че вече е отстранен. "Винаги ще има хора, които ще се опитват да намерят начини да заобиколят системата, но ние продължаваме да наблюдаваме и да актуализираме функциите, за да ги подобряваме във времето", уточняват от Meta.

Конкуренцията

Преди повече от десетилетие мнозина прогнозираха края на мобилния телефон като водещо устройство. Появата на носими технологии като часовници, гривни и пръстени породи очаквания, че телефонът ще остане в джоба като централен процесор, а приложенията ще бъдат достъпни по по-дискретни начини.

"Пророчеството" все още не се е сбъднало, но технологичните компании не се отказват от идеята - този път чрез очила и благодарение на изкуствения интелект. Надпреварата започна през 2013 г. с Google Glass - модел, който бе изтеглен само две години по-късно.

"Допуснахме много грешки. Сега моментът е различен, технологията е различна и залогът е по-реален от всякога", призна съоснователят на Google Сергей Михайлович Брин на последната конференция за разработчици. Става дума именно за AI, управляван чрез гласови команди, който дава на очилата функционалности, считани доскоро за немислими.

Днес Google, с подкрепата на Samsung и Qualcomm, представи прототип, базиран на платформата Android XR и интегриращ собствения AI Gemini. Устройството предлага превод, интернет навигация чрез глас, запис и възпроизвеждане на звук, както и екран, заемащ част от стъклата.

Xiaomi вече показа модел със сходни възможности, а към китайския гигант се присъединиха Huawei и Snap (Spectacles), както и по-малки компании като Brilliant Labs (Frame) и Vuzix.

Междувременно някои големи технологични корпорации се оттеглят. Microsoft прекрати продажбите на HoloLens и насочи усилията си към специализирани устройства за клиенти като армията.