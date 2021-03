Приложението Signal спря да работи за живеещите в континентален Китай през тази седмица, пише The Wall Street Journal. Официална информация няма, но изглежда, че Пекин е цензурирала и едно от последните приложения, които предлагат възможност за криптирани разговори в страната без VPN.

Решението на Пекин добавя Signal към забранените в страната популярни приложения като Facebook, Twitter и други и затяга контрола на комунистическата партия над личната кореспонденция на гражданите.

Още в понеделник потребители на Signal в Китай започнаха да съобщават, че имат проблеми с получаването и изпращането на съобщения. Използването на виртуална частна мрежа (VPN) — инструмент, който позволява на потребителите да заобиколят сложната китайска система от филтри, позната и като Великата китайската интернет стена, разрешава проблемите — което води до заключението, че те не се дължат на приложението, а на решение на партийното ръководство.

Signal, смятано за най-сигурното приложение за чат в света, използва пълно криптиране на съобщенията, което предотвратява възможността трета страна да чете кореспонденцията между изпращат и получател. Подобни приложения като WhatsApp и Telegram също не могат да бъдат използвани в Китай.

Signal набра популярно в Китай миналата година, след като САЩ забрани WeChat, най-използваното приложение в страната. WeChat използва криптиране на съобщенията от потребител до сървър, което позволява на собственика Tencent да чете кореспонденцията и да вижда снимките. Приложението е незаменима част от живота на китайците, като включва в себе си и платежни услуги. Но е популярно и с цензурирането на чувствителни за властта теми.

"Беше изненадващо, че Signal издържа толкова дълго", коментира Джеймс Грифитс, автор на The Great Firewall of China: How to Build and Control an Alternative Version of the Internet".Макар че Signal работи чрез VPN, тези услуги стават все по-трудно достъпни в Китай. "Става все по-трудно и трудно за хората да говорят сигурно по чувствителни теми", посочва той.

През януари Signal бе забранено и в Иран.