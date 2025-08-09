130 малки градове в Русия, където живеят общо над 3,4 милиона души, може скоро да изчезнат. Основните причини за това са негативните демографски тенденции водещи до обезлюдяване, както и спада в трудовата заетост. Това пише "Известия", позовавайки се на проучване на експерти от Руската президентска академия за национално стопанство и държавна администрация, проведено в рамките на държавна поръчка от правителствената администрация.

Според документите, над 3,4 милиона човека в Русия към момента живеят в градове с население под 50 хиляди души, като през последните 10 години броят им е намалял с 315 хиляди души.

Най-голям спад на населението е регистриран в северните градове с развитие (преди) на въгледобивната, металургичната и дърводобивната промишленост. Авторите на изследването смятат, че на най-голям риск от изчезване са изложени редица населени места в Брянска, Новгородска, Кировска област и Красноярския край.

Според авторите на изследването, при такива градове не са достатъчни вътрешните им ресурси за развитие, а поради големия брой малки градове, също така е трудно равномерното разпределение на външните държавни ресурси. Сред причините за общото рязко намаляване на населението в малките руски градове, са намаляването на заетостта и намаляването на броя на малките и средни предприятия.

В проучването се препоръчва да се използва съществуващия потенциал за развитие на населените места, като например: специализация в специфични сектори, благоприятно транспортно и географско местоположение, естествен или миграционен прираст, включително заради сезонно развитие на близките до големи населени места градчета и преселване там.

От "Известия" допълват коментара от правителствената администрация, че посочените "експертно-аналитични материали от проучването са получени и в момента се извършва експертната им обработка".