Терминът "криза на първата четвърт от живота" е относително нов и описва периода на тревожност, несигурност и съмнение при младите възрастни в прехода към зрялост. Въведена през 2001 г., концепцията тогава беше посрещната със смесени реакции.

Родилото се именно по това време Поколение Z обаче днес познава това чувство твърде добре. От хронични борби с прегаряне до прагматичен, дори скептичен подход към кариерите си, генерацията, която навлезе в работната сила по време на "тихото напускане", е станало олицетворение на кризата в началото на зрелия живот, пише Fortune.

Дали това не е новата норма, която превръща кризата на средната възраст в изчезващ атрибут на XX век?

Провокативно проучване на американското Национално бюро за икономически изследвания е открило точно това: младите хора сега изпитват много по-високи нива на "отчаяние" от тези в средна и по-напреднала възраст, обръщайки традиционната генерационна връзка тип "камбанообразна крива" между психическото отчаяние и възрастта. Накратко: преди хората трябваше да са изпълнени с отчаяние на средна възраст, а не в юношеството или ранната зрялост.

Икономистите Дейвид Бланчфлауър от Дартмут колеж и Университета в Глазгоу, и Алекс Брайсън от Лондонския университетски колеж са категорични: това е равносилно на "изчезване" на традиционната криза на средната възраст.

Вместо това те откриват, че "кризата на първата четвърт от живота" е много реална за Gen Z. Спадът в психическото здраве сред младите хора е "особено очевиден за младежи на възраст 12-25 години, и особено младите жени." Още по-важно е, че това е първото изследване, което пряко свързва младежкото отчаяние с това, което се случва на трудовия пазар.

Преобръщане на модела

Исторически отчаянието на работещите в САЩ (със симптоми на депресия, усещане за безпътица и тъга) се увеличаваше се през ранната зрялост, достигаше връх в средна възраст и след това намаляваше в по-късни години. Но изследването на Бланчфлауър и Брайсън, озаглавено "Нарастващо отчаяние сред младите работници в Съединените щати", установява, че този модел е кардинално променен от 90-те години насам.

Въз основа на обширна гама от национално представителни източници на данни, включително системата за наблюдение на поведенческия рисков фактор (1993-2023), националното проучване за употребата на наркотици и здравето (2008-2023), изследователите документират драматично нарастване на отчаянието сред младите хора, които са активни в работната сила.

"Причината, поради която психическото отчаяние сега идва на по-ниска възраст, е заради скорошното влошаване на психическото здраве на работниците под 40-годишна възраст и особено тези под 25," пишат те. Нарастването се наблюдава в различни набори от данни и демографски групи, но е особено ярко изразено сред жените и тези с работа.

Призраците на Голямата рецесия

Въпреки че документът главно установява съществуването и мащаба на промяната, той посочва по-широки социални и икономически фактори, които може да допринасят: нарастваща несигурност в работата, намалена автономия на работника, бързи технологични промени и тясно цифрово наблюдение на работното място, стагниращи заплати спрямо разходите за живот.

Брайсън каза пред Fortune, че тяхното изследване предполага, че това нарастване в отчаянието на младите работници започва "някъде скоро след Голямата рецесия," конкретно годините между 2012 и 2014.

Критиците твърдят, че намаляващата стигма около обсъждането на психическото здраве е довела до повишени констатации за отчаяние в данните от проучванията, но Бланчфлауър и Брайсън цитират твърди данни за нарастващи нива на самоубийства, хоспитализации за разстройства в храненето, нарастващо затлъстяване и социално оттегляне като силно доказателство за истинско отчаяние сред младите хора.

Нова реалност

Любопитно е, че авторите отбелязват, че влошаващото се психическо здраве на младите работници не се дължи на спад в заплатите, тъй като съотношението на младежката заплата към по-възрастните работници е нараснало. Но други разходи са добавили към отчаянието: относителните цени на жилища, здравеопазване и студентски заеми са нараснали.

Влошава се и проблемът със социалната изолация, идентифициран за първи път през 2000 г.: "Хората не ходят на боулинг. Не ходят на басейн. Не ходят на срещи. Не правят секс. Не правят нищо".

Проучването на NBER изпраща силно послание: младите работници в света са в криза, а изместването на фазата на отчаяние от средната възраст към младостта представлява както криза на общественото здравеопазване, така и икономическа тревога. Светът се сблъсква с нова реалност, в която традиционните модели на психическо благосъстояние са коренно преобърнати.