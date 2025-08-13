Силно задлъжнялата китайска имотна компания China Evergrande, която вече е в процес на ликвидация, съобщи във вторник, че ще бъде отписана от фондовата борса в Хонконг на 25 август. Това е поредният удар за имотния сектор в континентален Китай, посочва АП.

Evergrande беше най-задлъжнялата компания в света с над 300 милиарда долара (към три пъти българския БВП - б.р.) дългове към банки и облигационери, когато съдът издаде заповед за ликвидация през януари 2024 г. Съдът установи, че компанията не успя да предостави жизнеспособен план за преструктуриране на дълговете си, което предизвика опасения за нарастващото дългово бреме на Китай.

Търговията с акциите ѝ е спряна от решението на съда насам.

Правилата в Хонконг предвиждат, че листването на компании може да бъде прекратено, ако търговията с техните ценни книжа остане спряна 18 месеца поред. Стига се до крайната стъпка, след като търговията не беше възобновена до 28 юли. Evergrande няма да протестира.

Тя е сред десетките фирми в имотния сектор, които фалираха след като китайските регулатори започнаха да ограничават кредитната експанзия през 2020 г. Останали без финансиране и с огромни задължения към кредитори и клиенти, те бързо загубиха устойчивост.

Ограниченията доведоха до криза в имотния сектор, която повлия на втората най-голяма икономика в света и разтърси финансовите системи в Китай и извън него. Някога един от най-силните двигатели на растежа на страната, секторът се бори да излезе от продължителен спад. Цените на жилищата в Китай продължават да падат дори след въвеждането на подкрепящи мерки от политиците.

Основателят на Evergrande Хуей Ка Ян беше задържан в Китай през септември 2023 г. по подозрения в извършване на престъпления. През 2024 г. китайската комисия по ценни книжа наложи глоба от 4,2 милиарда юана (584 млн. долара) на дъщерното дружество на фирмата заради нарушения, включително фалшифициране на финансови записи.

Хуей беше глобен с 47 милиона юана и доживотно отстранен от китайските пазари на ценни книжа.