Консултантската компания Deloitte ще върне част от сумата по договор с албанското правителство за изготвен доклад на стойност $440 хиляди, след като в документа бяха открити неточности, съобщават световните медии.
Министерството на заетостта и трудовите отношения (DEWR) на Австралия потвърди, че последната вноска по договора ще бъде възстановена след финализиране на транзакцията. Докладът е изготвен и публикуван през юли 2025 година.
Той е част от независим преглед на целевата рамка за съответствие (TCF) и свързаната с нея ИТ система, която автоматизира санкции за участници в социалните програми, които не изпълняват задълженията си. В него се посочва, че системата работи на база предположения за неспазване на изискванията от страна на участниците.
През август Australian Financial Review съобщи, че в документа са открити множество неточности, включително цитати на несъществуващи академични източници и измислено съдебно дело. Д-р Кристофър Ръдж от Университета в Сидни определи тези проблеми като "халюцинации".
Термин, използван за случаи, в които AI моделите запълват празнини с правдоподобни, но неточни данни.
В актуализираната версия Deloitte посочва, че при изготвянето на доклада е използван генеративен модел на изкуствен интелект Azure OpenAI GPT-4o, лицензиран и хостван от DEWR.
Компанията уточнява също, че грешките не променят основните констатации и препоръки на анализа. "Направените актуализации не засягат същественото съдържание на доклада", посочват от Deloitte.
Говорител на фирмата добави, че въпросът е уреден директно с клиента.