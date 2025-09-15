Най-голямата швейцарска банка, UBS, може да се премести централата си в Съединените щати, тъй като ръководството й е недоволно от новите финансови изисквания на швейцарското правителство, пише New York Post, позовавайки се на свои източници.

Новите правителствени изисквания предвиждат, UBS да увеличи размера на собствения си капитал с 26 милиарда долара. Според NYP, ръководството на банката се опасява, че това ще намали конкурентоспособността й на световния пазар.

Наскоро ръководители на UBS са се срещнали с представители на администрацията на американския президент Доналд Тръмп, съобщиха за NYP източници, запознати със ситуацията. Изданието пише, че разговорите са проведени в изпълнение на подготовката на UBS за евентуална радикална промяна в стратегията й, която може да включва закупуване на (голяма) американска банка или сливане с такава.

Представители на UBS отказаха (засега) коментар, без да отрекат, че е проведена среща с представители на американската администрация.

UBS проучва възможността да премести централата си от Цюрих в Съединените щати, пише NYP.Банката смята, че по такъв начин ще може да си осигури по-спокойна регулаторна среда за дейността си, казват запознати с въпроса.

UBS е най-голямата банка в Швейцария, с активи на обща стойност 718,58 милиарда швейцарски франка (902,5 милиарда долара).

През юни 2025 г. швейцарските власти започнаха да обсъждат по-нататъшно затягане на капиталовите изисквания за системно важните банки с чуждестранни дъщерни дружества, по-специално за UBS.

В отговор на действията на швейцарските власти, от ръководството на UBS заявиха, че банката "категорично не е съгласна" с прекомерното (според тях) повишение на капиталовите изисквания. Те също така отбелязаха, че дискутират с швейцарските власти по възможното понижаване на "летвата" за бъдещо увеличение на капитала.