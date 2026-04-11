Автономните AI агенти навлизат в криптопазарите с нарастваща скорост. Индустрията се подготвя за икономика, в която машините, а не хората ще доминират паричните потоци, пише FX Street.

Идеята звучи като научна фантастика, но изпълнителните директори на най-големите крипто платформи в света говорят за нея като за неизбежна реалност. Основателят на Binance Чанпенг Жао твърди, че AI агентите ще извършват един милион пъти повече плащания от хората и ще използват криптовалути, защото се нуждаят от висока честота на транзакциите, ниска латентност и минимално посредничество.

Брайън Армстронг, изпълнителен директор на Coinbase, допълва картината: "Много скоро ще има повече AI агенти, отколкото хора, извършващи транзакции."

Агентите нямат банкови сметки — банките изискват верификация от жив човек, затова крипто портфейлите са естественото им финансово местообитание.

Инфраструктурата вече се строи

Технологичната основа на тази "агентска икономика" се изгражда в момента. BNB Chain на Binance вече поддържа първия си доларов стейбълкойн с вграден стандарт EIP-3009, позволяващ на AI агентите да извършват микроплащания автономно. Coinbase пусна протокола x402 за автоматични плащания в мрежата Base, с разширена API поддръжка.

В надпреварата влизат и традиционните финансови гиганти. Mastercard и Visa интегрират Trusted Agent Protocol (TAP) — механизъм, който обвързва идентичността на AI агент с верифициран човек, заобикаляйки стандартните KYC изисквания за ботове.

Моделът позволява мониторинг, лимитиране или отмяна на транзакции при нужда — нещо като предпазна клапа в системата. Google пък е разработил Agent Payments Protocol (AP2), използван от PayPal и захранван от долaровия стейбълкойн PYUSD.

Числата са скромни, но посоката е ясна

Засега агентната крипто икономика е в ранен стадий. Данните на Dune Analytics показват, че кумулативният обем на транзакциите, задвижвани от AI агенти, е достигнал 162,1 милиона долара — все още малка частица от общия пазарен обем.

Но картината се променя, когато погледнем приходите на блокчейн мрежите: и Ethereum, и Solana генерират общо около 865 000 долара приходи, като 99% от тях идват от AI ботове. Агентите може да не движат огромни суми засега, но вече плащат по-голямата част от "таксите" на мрежите.

Горивото за машините

Ключова роля в цялата конструкция играят стейбълкойните — криптовалути с фиксирана стойност, обикновено обвързани с щатския долар. Те предоставят програмируем, бързо разплащателен слой, позволяващ на агентите да извършват автоматични плащания в множество блокчейн мрежи едновременно — понякога без никакво човешко одобрение. Пазарната им капитализация към момента достига 316,86 милиарда долара, като Tether (USDT) държи 58% пазарен дял.

Стейбълкойните са обезпечени предимно с американски държавни облигации, което означава, че растежът им на практика прехвърля американски дълг в блокчейн среда — нещо, което се вписва в по-широкия прокрипто регулаторен курс на Вашингтон.

За дългосрочни инвеститори по-интересни може да се окажат проекти, изграждащи инфраструктурата на агентните плащания — компании, строящи "релсите" на новото поколение трансфер на стойност, вместо просто да яздят пазарни наративи.

Освен това AI агентите, управляващи DeFi портфейли с цел максимална доходност, могат да направят пасивното инвестиране в криптовалути значително по-ефективно — без нуждата от постоянно ръчно пренареждане.

Промяната в on-chain метриките вече все по-рядко отразява поведение на хора. Скоро мнозинството транзакции в криптомрежите може да бъдат дело на алгоритми, търсещи оптимална доходност в реално време.

В по-далечна перспектива автономни агенти с възможност да извършват платежни операции биха могли да са в основата на нов тип изцяло виртуални предприятия, които не се нуждаят от никаква връзка с традиционните системи... а и с физическия свят.