В навечерието на Деня на Земята в време за равносметка по отношение на усилията за опазването на климата и намаляване на въглеродния отпечатък. Една от компаниите, които имат с какво да се гордеят, е Logitech. В своя годишен доклад за въздействието (FY25 Impact Highlights), озаглавен "Проектиране на положително бъдеще" (Designing a Positive Future) тя разкрива как иновациите в дизайна и кръговата икономика създават добавена стойност за бизнеса и помагат на корпоративните клиенти да постигнат своите ESG цели.

Logitech отчита впечатляващи резултати в своите инициативи за устойчиво развитие, като същевременно продължава да генерира ръст на приходите. През изминалата година компанията е елиминирала или избегнала близо 170 000 тона CO2e (еквивалент на въглероден диоксид) по цялата си верига на доставки, продукти и програми.

Източник: Logitech

За бизнес клиентите и партньорите тези резултати означават достъп до високотехнологични решения, които директно намаляват въглеродния отпечатък на техните собствени ИТ инфраструктури и офиси.

Сред основните акценти от доклада за финансовата 2025 г. са:

Мащабно намаляване на емисиите: Logitech отчита спад от 13% на непреките емисии (Обхват 3) и 53% на преките и непреките емисии (Обхват 1 и 2) спрямо базовите години.

Кръгова икономика като стандарт: 78% от продуктите на компанията вече се произвеждат с рециклирана пластмаса, което е спестило над 35 000 тона CO2e само за една година.

Енергийна ефективност по веригата на доставки: Насърчаването на използването на възобновяема енергия от страна на доставчиците е елиминирало над 92 000 тона CO2e (над 170 000 MWh закупена възобновяема енергия от 64 фабрики).

Иновации в опаковките: Замяната на пластмасата за еднократна употреба с хартия при десетки милиони продукти е премахнала 660 тона пластмаса - еквивалентът на над 37 милиона пластмасови бутилки за вода.

"Това, което създаваме днес, начинът, по който правим иновации, и отговорността, която поемаме за нашето въздействие, ще определят следващата ера за Logitech и ще повлияят за значим напредък в нашата индустрия и извън нея", споделя Ханеке Фабер, главен изпълнителен директор на Logitech.

Трите стълба на стратегията "Designing a Positive Future"

Sustainable by Design (Устойчивост по дизайн)Ангажимент за измеримо намаляване на въглеродния отпечатък и пионерски иновации в кръговата икономика — от избор на нисковъглеродни материали до модулен дизайн. Inclusive by Design (Включване по дизайн)Разработване на приобщаващи продукти и създаване на гостоприемни общности — както в дигиталните, така и в реалните пространства. Responsible by Design (Отговорност по дизайн)Култура, основана на доверие и прозрачност, с публикуване на пълния жизнен цикъл на въздействието на продуктите.

Устойчивост, която работи за бизнеса

Действията на Logitech не само намаляват въздействието върху околната среда, но и оптимизират разходите, като отговарят на нарастващите изисквания на корпоративните клиенти. Продукти, насочени към модерното работно място, демонстрират как екологичният дизайн върви ръка за ръка с безкомпромисната производителност:

- Конферентната камера MeetUp 2 избягва 333 тона CO2e на 100 000 бройки, като използва 62% рециклирана пластмаса и нисковъглероден алуминий.

- Бизнес слушалките Zone Wireless 2 са проектирани за дълготрайност със сменяеми батерии и наушници, спестявайки 11,1 тона CO2e на 100 000 бройки.

- Клавиатурата Wave Keys постига 50% намаление на размера на печатната платка (PCB), което води до по-малко производствени отпадъци и по-нисък въглероден отпечатък.

Карбонова прозрачност — "Carbon Clarity"

Logitech продължава да бъде лидер в индустрията по отношение на прозрачността, публикувайки въглеродни етикети за своите продукти — подобно на калориите в хранителната стойност. Етикетите обхващат пълния жизнен цикъл: от добива на суровини, през производството и транспорта, до употребата и края на живота на продукта. Това дава възможност на бизнес клиентите да вземат информирани решения при покупка и да включат данните в своите собствени ESG отчети.

Форматът е отворен за използване от други компании.

Трансформиращи иновации и удължен жизнен цикъл

Чрез инициативата "Future Positive Challenge", Logitech си партнира с новатори за трансформиране на индустриалните стандарти. Партньорството с Elephantech въвежда революционна технология за 3D мастиленоструен печат на печатни платки (PCB), която намалява въглеродните емисии със 75% и използването на вода с 95%. Logitech е първата глобална електронна компания, която мащабира тази технология с дебют в новата мишка MX Vertical (2025).

За да гарантира, че технологичните инвестиции на бизнеса са защитени в дългосрочен план, Logitech разшири партньорството си с "iFixit", предоставяйки ръководства за ремонт и оригинални резервни части за над 20 продукта в повече от 60 държави.

Иновативното AI-подпомагано рециклиране в партньорство с "Bin-e" е пилотен проект в Хонконг с интелигентен кош за рециклиране, който поставя основите на бъдеще без електронни отпадъци. Потребителите депонират излезлите от употреба електронни стоки на Logitech и в замяна получават ваучер за отстъпка при покупка на нов продукт.

Приобщаващ дизайн и корпоративна отговорност

Успоредно с екологичните цели, Logitech продължава да инвестира в приобщаваща и равнопоставена среда. Компанията отчита 42% представителство на жени в Борда на директорите (включително председател и главен изпълнителен директор) и 44% малцинствено представителство в мениджмънта. Чрез програми като "WomenWhoMaster" и партньорства с "Girls Who Code", Logitech активно подкрепя следващото поколение жени в технологиите.

Сред приобщаващите инициативи на компанията са: