България е на 40-то място от 150 държави в световната класация на Henley & Partners за най-сигурните страни за инвестиране. Оценката се формира на базата на комбинация от фактори като политическа стабилност, инфлация, управление, публични финанси и валутен риск, а не очаквана възвръщаемост на инвестициите.

В резултат на това първите места не се заемат от най-големите икономики в света като САЩ, Китай и Русия, а от страни от скандинавския регион, които се отличават със стабилни политически и икономически системи. Първенци в класацията са Швейцария, Дания и Норвегия, които имат рейтинг за инвестиционен риск и устойчивост над 83,3. Според анализаторите резултатът показва десетилетия институционална дисциплина, фискална надеждност и прагматизъм на отворената икономика.

След тях на четвърто място се нарежда Сингапур, която е единствената държава в топ 10, която не е на територията на Европа. Това показва, че независимо от близките до него военни конфликти, Старият континент продължава да бъда най-сигурното място за инвеститорите.

В челната десетка влизат още Швеция, Люксембург, Финландия, Нидерландия, Германия и Исландия. Страни като Канада (11-та), Обединено кралство (19-то), САЩ (24-ти), Япония (27-ма), ОАЕ (29-ти) и Китай (37-ма) изостават значително, като Русия дори се нарежда на 69-та позиция.

Така се оказва, че България изпреварва Унгария, Испания и Португалия. След нас остават и всичките ни съседки, с изключение на Румъния, която не присъства в проучването.

Сред най-впечатляващите размествания в класацията са тези на Филипините и Индия, които са се изкачили с по 40 места, както и на Турция и Мексико, които са нагоре с около 30 позиции. Най-честата причина е повишаването на кредитния им рейтинг.

Целта на най-голямата консултантска фирма за пребиваване и гражданство в света е да представи по-широк поглед върху безопасността на инвестициите, като се фокусира по-малко върху пазарните резултати и повече върху способността на дадена страна да остане стабилна по време на периоди на глобален стрес, които се превръщат по-скоро в ежедневие, отколкото в изключение.