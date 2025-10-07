Саймън Дюшато е новият генералният мениджър на "Рош България", считано от 1 октомври, съобщават от компанията.

Той има дългогодишен международен опит във фармацевтичната индустрия в Европа, Австралия и региона Азия - Тихи океан.

Дюшато е доктор по фармация от Католическия университет в Льовен и има магистърска степен по специалност "Маркетингово проучване и анализ" от Висшето училище по икономически науки НЕС в Париж.

Стартът на кариерата му е през 2007 г., като е бил заместник регионален мениджър "Операции" за Централна и Източна Европа, директор на бизнес звено за Франция и Северна Европа и директор "Развитие на бизнеса и готовност за лансиране" в Австралия.

Последно е бил генерален мениджър на "Сервие България", където е отговарял за дейността на компанията и нейното портфолио в областите онкология, хематология, хипертония, диабет, венозни заболявания и кардиология.

У нас Roche присъства от четири десетилетия и има близо 100 души екип.