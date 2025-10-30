Монополът на Eurostar върху пътническите влакове, преминаващи през тунела под Ламанша, ще бъде прекратен, след като британският регулатор за железопътен транспорт (ORR) одобри заявката на Virgin Trains за достъп до ключовото депо Temple Mills в източен Лондон. Решението премахва последното голямо препятствие пред компанията и ѝ позволява да започне подготовка за финансиране и поръчка на влакове, които да се конкурират с мрежата на Eurostar.

Депото Temple Mills обслужва високоскоростния парк на Eurostar и е от решаващо значение за всички оператори, които планират международни линии между Великобритания и континента. Освен Virgin, достъп до обекта бяха поискали още държавната Trenitalia, испанската Evolyn и стартъпът Gemini, но ORR определи предложението на Virgin като "най-финансово стабилно и оперативно реалистично".

Регулаторът подчерта, че компанията е предоставила ясни доказателства за подкрепа от инвеститори и предварителна сделка за доставка на подходящ подвижен състав. Според решението Virgin вече може да бъде сигурна, че ще има достъп до необходимите поддръжни съоръжения за бъдещите си международни линии.

Компанията планира да започне операции през 2030 г., като ще инвестира 700 млн. паунда и ще открие около 400 работни места в Обединеното кралство. Основателят на групата сър Ричард Брансън определи решението като "правилното за потребителите" и добави: "Време е да сложим край на този 30-годишен монопол и да внесем малко от магията на Virgin в маршрута през Ламанша."

Първоначалните маршрути ще свързват Лондон с Париж, Брюксел и Амстердам, като компанията има амбиции да разшири мрежата си "във Франция, Германия и Швейцария". Virgin вече има споразумение с Alstom за покупка на 12 високоскоростни влака Avelia, които ще бъдат финансирани от инфраструктурния инвеститор Equitix, а проектът ще бъде подкрепен от Virgin Group, Equitix и фонда Azzurra.

Компанията също така работи с местните власти в Кент за възможно възстановяване на станциите Ebbsfleet International и Ashford International, които да бъдат включени в маршрута.

След решението на ORR, Virgin ще трябва да постигне търговско споразумение с Eurostar за достъп до депото, както и да осигури финансиране и одобрение за използването на самия тунел от европейските институции.

Eurostar възрази, че няма капацитет за нов оператор в Temple Mills, тъй като компанията вече е в процес на разширяване и е обявила инвестиция от 2 млрд. евро в нови влакове Alstom, които ще позволят пускането на линии до Франкфурт и Женева. Eurostar планира да инвестира още 80 млн. паунда в депото и да създаде 350 нови работни места, ако получи зелена светлина за своя проект.

В изявление компанията съобщи, че "преглежда решението и обмисля следващите си стъпки, за да продължи растежа си", като подчерта, че приоритетът ѝ остава "да предоставя ползи за пътниците чрез инвестиции в нов подвижен състав, работни места и инфраструктура".

Въпреки че ORR действа независимо, решението му бе подкрепено от правителството. Железопътният министър лорд Питър Хенди още през юли настоя регулаторът да отвори достъпа до депото за конкуренти, подчертавайки, че появата на нови оператори ще доведе до "по-добри услуги и по-конкурентни цени".

След оповестяването на решението Хенди заяви, че "капацитетът на депата не трябва да бъде пречка за конкуренцията и растежа" и обяви, че се обмисля изграждането на нови поддръжни съоръжения в Обединеното кралство с участието на частни инвеститори.