Д-р Сийка Кацарова е завършила "Маркетинг и мениджмънт" в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", след което специализира "Международен маркетинг и мениджмънт" във Виена.

През юли 2022 г. защитава докторска дисертация в Медицински университет "Проф. Параскев Стоянов" - Варна.

От началото на трудовата си кариера, Сийка Кацарова се занимава с туризъм, като преминава през "Пампорово" АД, и е била търговски директор в "Шарлопов Груп".

А от 2007 г. тя стартира обществено-полезната дейност в сферата на туризма, като основател, а впоследствие и председател на УС до днес, на неправителствената организация Български съюз по балнеология и СПА туризъм, както и вицепрезидент на Европейската СПА асоциация.

Българският съюз по балнеология и СПА туризъм се превърна в национално продуктово туристическо сдружение, обединяващо най-големите инвеститори в сектор медикъл/СПА и СПА туризъм - повече от 100 от най-добрите 4 и 5-зваздни хотелски комплекси в страната.

Председателят на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм (БСБСПА) д-р Сийка Кацарова, беше избрана за президент на Европейската СПА асоциация (ESPA) през октомври 2025 г. Това стана през първия ден от годишния Европейски конгрес по СПА и балнеология 2025, проведен в Естония.

Освен това, д-р Кацарова е и член на Управителния съвет на Германо-Българската индустриално-търговска камара.

Тя е и основател и управляващ партньор в "МедСПА БГ" - компания, оперираща в сферата на медицинския туризъм.

Д-р Кацарова, Вие сте председател на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм (БСБСПА), а в началото на октомври бяхте избрана и за президент на Европейската СПА асоциация (ESPA). Бихте ли формулирали най-основния към момента приоритет в работата на ESPA?

Формулирайки основните приоритети в работата на ESPA, бих започнала с основния, който е позициониране на ESPA като ключов неправителствен партньор на Европейската комисия в областта на здравеопазването (превенция, профилактика и рехабилитация/ и в областта на туризма), чрез активно и ориентирано към резултатите сътрудничество с отделите, свързани със здравеопазването, регионалното развитие, селските райони, транспорта и туризма.

Ще отбележа, че Здравната програма на ЕС дава приоритет на борбата с рака, психичното здраве, сърдечно-съдовите заболявания и устойчивостта. И все пак, Европейските медицински СПА центрове, термални курорти и климатични здравни дестинации остават недостатъчно използвани активи. Те предлагат клинично доказани, рентабилни терапии, които допълват здравеопазването, намаляват неравенствата и насърчават по-здравословното остаряване. Интегрирането им в рамките на ЕС би укрепило както общественото здраве, така и конкурентоспособността.

Провокацията е проста: ако ЕС е сериозен по отношение на превенцията, защо терапиите, базирани на природата, все още са маргинални в здравната политика?

В продължение на векове, климатичните здравни курорти, термалните СПА центрове и центровете за таласотерапия (метод за лечение и релаксация, който използва продукти от морето като морска вода, водорасли, кал и сол) съчетават природни средства - термални и минерални води, видове лечебна кал, терапевтичен климат и др. - с клиничен опит за лечение и предотвратяване на заболявания.

Днес, когато стресът, затлъстяването, хроничните заболявания и психичните разстройства променят общественото здраве, тези места не са реликви от миналото. Те са инфраструктури, основани на доказателства, за бъдещето, напълно съобразени със "зелените" амбиции на Европа, като много от тях вече се захранват от термална и геотермална енергия.

И така, Европейските медицински спа центрове предлагат модели, които могат да се възпроизвеждат, за:

Рехабилитация след рак, сърдечно-съдови или мускулно-скелетни заболявания;

Подкрепа за психично здраве чрез намаляване на стреса, терапии за сън и климатотерапия;

Превенция на детското затлъстяване чрез контролирани упражнения, хранене и дейности сред природата;

Грижи за дълголетие, които позволяват по-здравословно остаряване и устойчивост в по-късна възраст.

Източник: iStock

Освен посоченото, кое е най-важното понастоящем за развитието на здравния и СПА туризъм на европейско ниво? Иначе казано, кои са другите важни приоритети в работата на ESPA под Ваше ръководство?

Трябва да обърнем внимание на задълбочаване на партньорствата с научния, здравния, туристическия и финансовия сектор, в съответствие със Зелената сделка на ЕС, Здравния съюз и Икономиката на благосъстоянието.

Ще осъществяваме подкрепа на националните членове на Европейската СПА асоциация при представянето на техните системи и природни ресурси чрез списанието и дигиталната платформа на ESPA и подобрени комуникации.

Разработването на стратегически съюзи с инвеститори, изследователски партньори и образователни институции, също е сред приоритетите ни.

Както и насърчаване на устойчиви, природосъобразни решения, съобразени със Зелената сделка на ЕС и Европейския здравен съюз.

Ще гарантиране, че конгресите на ESPA остават водещи платформи за обмен на знания, иновации и междусекторно сътрудничество.

Да направим работата на лекарите физиотерапевти по-видима и да засилим значението на тази професия, също е основен приоритет на ESPA.

Същевременно смятаме да развиваме партньорства с нови развиващи се пазари - като Саудитска Арабия, Китай, Южна Америка - с цел сътрудничество с членове на ESPA в областта на дълголетието. В случая се фокусираме върху важната роля на европейската здравна дестинация и ефективността на европейската СПА медицина за населението на света.

Източник: iStock

Д-р Кацарова, а що се отнася до привличане на чуждестранни посетили в нашите балнеоложки и СПА курорти - как по-ефективно би могло да се прави това?

Обединени усилия са необходими.

Целеви кампании от страна на Министерството на туризма и общините и с наша подкрепа, ще са много ефективни.

Разбира се, важна роля за привличане на чуждестранните посетители имат и направата и разпространението на информационни материали на територията на балнеоложките и СПА центровете, както и чрез техните дигитални платформи и техните канали за информация към съответните туристически пазари.

В тази връзка, има ли програми с европейски здравно-осигурителни каси, както и контакти с чуждестранни туроператори, които биха могли да помогнат в тази насока?

Да. Обаче трябва да се има предвид, че този вид туризъм е предимно индивидуален.

Има специализирани туроператори като Fit Resen, които работят с медикъл СПА и СПА хотели, които имат немско говорящ персонал.

Друг канал са спортните клубове и клубовете по интереси, като йога и водна аеробика. В Германия например, се получава финансиране чрез здравните осигуровки за водна аеробика за дами в преддиабетно състояние.