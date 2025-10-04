След банкрута на електрическия автопроизводител Fisker през юни 2024 г., хиляди собственици на автомобили Fisker Ocean се оказаха с превозни средства без сервизна поддръжка. Компанията успя да достави само 11 000 автомобила преди колапса си, оставяйки клиентите с проблемни превозни средства и без възможност за ремонт.

За да не се окажат просто притежатели на скъпа купчина скрап, собствениците се самоорганизират, за да могат возилата им да останат на пътя, разказва в свой материал The Verge.

Сговорна дружина

В отговор на кризисната ситуация, собствениците създадоха Fisker Owners Association (FOA) - нестопанска организация, която се позиционира като първата изцяло контролиран от собствениците електрически автопарк в света.

До момента 4055 притежатели на Ocean са се регистрирали в организацията, като плащат годишни вноски от $550, което генерира около $3 млн. годишно.

Организацията е структурирана като самостоятелна автомобилна компания с три отделни подразделения. Tsunami Automotive се занимава с резервни части в Северна Америка, докато Tidal Wave покрива европейския пазар. Двете компании се снабдяват от застрахователни търгове на тотализирани автомобили и сключват договори с производители за малки серии нови компоненти.

UnderCurrent Automotive, управлявана от бивши инженери от Google и Apple, се фокусира върху софтуерни решения.

Първият продукт на UnderCurrent е мобилното приложение OceanLink Pro, което използват над 1200 членове. То възстановява основни функции като дистанционно наблюдение на батерията и контрол на климатика.

Допълнителното устройство OceanLink Pulse добавя безжичен CarPlay и Android Auto, с планове за бъдещи подобрения включително безключов достъп.

Не е лесно

Автомобилите Ocean се сблъскват с множество технически неизправности, включително повреди на батерията, софтуерни грешки, непоследователно работещи ключове и дръжки на врати, които не винаги се отварят. Все пак, напомняме, че става дума за производител, който е фалирал.

Това значи също така и че частите са кът, а усилията на FOA няма как лесно да компенсират липсата на "титулярния" производител и изградените от него вериги на доставка.

През август беше издадено предписание за извеждане от експлоатация и сервизиране на 7745 автомобила заради проблем със софтуера на спирачките, който намалява регенеративното спиране при удари в неравности.

Цената на Fisker Ocean на вторичния пазар се е сринала с 40 на сто, а в някои случаи собствениците получават предложения за по 3000 долара. Когато си дал $70 000 за колата си, това е повече от обидно.

Регулаторите са регистрирали десетки оплаквания, докато резервните части са изчезнали от пазара. Адвокат Карл Барт, представляващ собственици в текущи съдебни дела, съобщава за автомобили, които спират по време на движение, и предложения за изкупуване от дилъри от само $3000.

Въпреки това, някои компании виждат стойност в превозните средства. Американската лизингова компания American Lease закупи над 3200 непродадени Ocean автомобила за $46 млн. и ги отдава под наем на шофьори на Uber и Lyft.

Автомобилните аналисти са разделени относно перспективите на FOA. Сет Голдщайн от Morningstar смята, че организацията е добър начин за поддържане и модернизиране на автомобилите с течение на времето. Робби ДеГраф от AutoPacific определя усилията като "диви", но ги одобрява, критикувайки основателя Хенрик Фискер за изоставянето на клиентите.

FOA представлява безпрецедентен експеримент - дали доброволческа организация може да успее там, където милиардна компания се провали. Бъдещето на Ocean автомобилите сега зависи от решимостта на собствениците да поддържат превозните си средства в движение.