Подробен устройствен план - парцеларен план и специализирани план-схеми за изграждането на ветроенергиен парк "Родопи" да бъдат изработени, реши общинският съвет в Крумовград, като така проектът на регистрираната в София "ВЕЦ Родопи" АД направи голяма крачка към своята реализация.

Става дума за инвестиция в разположена в землищата на общо 6 населени места. Това са селата Качулка, Перуника, Рогач, Сбор, Красино и Чал в община Крумовград, посочва БТА.

От внесеното още през миналата година инвестиционно предложение става ясно, че ветроенергийният парк ще включва 26 броя вятърни генератори с височина на кулата от 167 метра и диаметър на ротора от 164 метра.

Ще се построят още технологични площадки за тежката механизация, използвана при строежите, пътища за достъп, заземителни контури, подземни кабелни линии средно напрежение, подстанция на 110 kV и 4-километрово въздушно трасе до Крумовград, където ще се осъществява присъединяването към националната електропреносна мрежа.

Инвеститорът ще разшири и модернизира инфраструктурата на Електроенергийния системен оператор, а за засегнатите имоти от държавния поземлен фонд "ВЕЦ Родопи" АД е получила предварително съгласие от министъра на земеделието и храните.

Становище по инвестиционното намерение има и от Министерството на околната среда и водите, Регионална инспекция по околната среда и водите - Хасково, каза още кметът Себихан Мехмед.

Изпълнителен директор на "ВЕЦ Родопи" АД е Камен Колчев. Той е главен изпълнителен директор на "ЕЛАНА Финансов Холдинг".