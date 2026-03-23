Неизбежното се случи. Народното събрание прие нов Закон за киберсигурност, който транспонира европейската директива NIS2 и задължава всяка компания да подобри защитата на информационните си системи. На пръв поглед новите изисквания изглеждат като бреме за малкия и среден бизнес, който в много случаи трудно оцелява и расте в сложната икономическа обстановка в България.

Представете си обаче щетите, които една средна фирма може да причини и понесе, ако допусне теч на лични данни на свои клиенти, ако не може да предоставя услугите си повече от 48 часа, или ако спре автоматизираното си производство си заради успешна хакерска атака. В немалко подобни случаи последствията за бизнеса може да стигнат до фалит.

Бърза справка за скоростта, с която се увеличават киберзаплахите, показва колко е тревожна картината и колко са важни превантивните мерки. Според различни доклади, през 2025 г. кибератаките са се увеличили с повече от 30% спрямо 2024-а, включително заради бързото навлизане на AI. А само преди година и половина Европейската агенция за киберсигурност (ENISA) е отчела 11М инцидента, включително 322 000 специално насочени към две или повече държави на континента.

Казано накратко, киберсигурността вече не е задача на ИТ отделите на големите корпорации и публичния сектор, а отговорност и на собствениците и висшите ръководители в малките и средни фирми.

На специално събитие през февруари стана ясно, че Vivacom е в пълна готовност да помогне на бизнеса да се справи с увеличените киберзаплахи - с надеждни, персонализирани решения. Те включват защитна стена от следващо поколение (NGFW), защитена софтуерно дефинирана мрежа (Secure SD-WAN), защитна стена за уеб приложения, DDoS защита, системи за управление на сигурността и събитията, система за предотвратяване на изтичане и загуба на данни (DPL), email защита и много други. Но най-голямото предимство на Vivacom е силният, висококвалифициран екип и доверените партньори като Fortinet, които внедрят технологиите по най-ефективния начин, в партньорство с клиентите в режим 24/7.

"Целенасочено развиваме направлението за киберсигурност, за да гарантираме спокойствието и защитата на организациите по всяко време. Дигиталната трансформация и навлизането на AI, докато значително подобряват качеството на живота и възможностите пред бизнеса, отварят по-широко поле и за все по-иновативни и опасни кибератаки. Затова изграждаме цялостни решения спрямо индивидуалните нужди на клиентите и сме плътно до тях на всяка крачка", каза Никола Гечев, директор Корпоративни продажби във Vivacom.

Техническият екип прави оценката на текущото състояние на защита на бизнеса, на базата на което изработва препоръки, пътна карта и проект. След това създава политики, процеси и контролни механизми. И накрая внедрява технологични и AI решения, заедно с организационни мерки, които гарантират постоянно подобрение на защитата. Специалният security operation center, в който основна роля отново имат техническите експерти, проследява и активира системите за противодействие на заплахи - включително в реално време при атака.

Според Росен Христов от екипа, който работи с малкия и среден бизнес, особено внимание трябва да се обърне на компаниите, които поради ограничените си бюджети може да подценят заплахите.

"Киберзащитата далеч не е еднократен проект с еднократно определен бюджет. Това е постоянен процес на адаптиране, въвеждане на нови технологии, обучения, планиране и изпълнение - и в постоянна готовност не само за предпазване от атаки, но и за бързо възстановяване при инцидент, с минимални щети за бизнеса и за неговите потребители", отбелязва той.

Георги Христов, старши мениджър Предпродажбен процес и иновации

Георги Христов, старши мениджър Предпродажбен процес и иновации във Vivacom, допълва, че усилията на Vivacom и партньорите й са насочени така, че да съдействат, консултират и предлагат решения, адаптирани точно към нуждите на всеки клиент в днешния нов, дигитален свят.

В обхвата на новото законодателство за киберсигурност попадат секторите на ИКТ услуги, държавната и общинска администрация, пощенски и куриерски услуги, управление на отпадъци, производство и дистрибуция на химикали и храни, на медицински изделия, компютри, машини, оборудване и моторни превозни средства, транспорт, банки и финанси, енергетика, научни изследвания и други.