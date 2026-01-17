Киноиндустрията бележи своите възходи и падения, но една компания се издига доста над останалите. Акциите на Imax скочиха с повече от 44% през 2025 г., още преди компанията да обяви, че е генерирала рекордните 1,28 милиарда долара в глобалния боксофис за годината, пише CNBC.

Тези продажби на билети отбелязаха увеличение с повече от 40% спрямо 2024 г. и бяха с 13% по-високи от предишния рекорд, поставен през 2019 г. Междувременно акциите на колегите театрални акции AMC , Cinemark и Marcus Theaters се разпаднаха през 2025 г. AMC падна с повече от 60%, акциите на Cinemark паднаха с 25%, а Marcus Corp., която управлява театри и хотелски вериги, се срина с около 28%.

Резките спадове на Уолстрийт идват, докато кино оператори се борят да се справят с огромните промени в индустрията. Вътрешните продажби на билети се възстановиха от рекордно ниските нива, отбелязани по време на пандемията на Covid, но остават с около 25% под рекордните 11,8 милиарда долара, събрани през 2018 г.

Боксофисът за 2025 г. не достигна 9 милиарда долара, прогнозирани от анализаторите за тази година, сигнализирайки на наблюдателите в индустрията, че препятствията след пандемията може да са по-трайни от очакваното.

"В среда, в която насрещните ветрове на потребителските разходи и икономическите проблеми принудиха потребителите да избират своите разходи за развлечения, услугите за стрийминг продължават да представляват привлекателна опция", казва Ерик Уолд, изпълнителен директор на проучването на капитала в Texas Capital Securities, пред CNBC.

В същото време, когато потребителските навици се изместиха към пазара на домашни развлечения, Холивуд произвежда по-малко филми. Комбинацията от скъпи пари на Уолстрийт, сливания на студия и продължителни спирания на производството поради пандемията и двойни трудови стачки доведе до значителен спад в броя на филмите, които тръгват по кината.

"Мисля, че инвеститорите все още се борят с това и честно казано, това, което всички в индустрията все още се опитват да разберат, е какво е истинското ново нормално за бокс офиса?" смята Робърт Фишман, старши изследователски анализатор в MoffettNathanson.

Отсяването постави Imax пред останалите.

Премиум прежияване

Когато кино масата е слаба, Imax печели, защото когато киноманите решат да напуснат диваните си, те избират все повече първокласни изживявания с голям формат. През 2025 г. повече от 16% от продадените билети за местни прожекции са били за този тип театри, според данни на EntTelligence. Това е увеличение от 15% през 2024 г. и 13,8% през 2023 г.

Често наричани PLF, премиум аудиториите с голям формат се считат за по-добро зрителско изживяване, с по-големи екрани и по-висококачествени звукови системи и възможности за сядане - и те идват с по-високи цени на билетите. През 2025 г. обикновените билети за кино струваха средно $13,29 на брой, докато билетите за PLF струваха около $17,65 всеки, показват данните на EntTelligence.

За сравнение, първокласните билети през 2024 г. струваха средно около $16,88 за брой. Тъй като Холивуд се насочва към продуциране на повече високобюджетни блокбъстъри - докато средно- до нискобюджетните филми по-често се изпращат на стрийминг - PLF екраните ще стават все по-важни.

В края на краищата филмите, които печелят най-много от продажбите на билети за PLF, са най-големите филми в Холивуд, тъй като публиката иска да гледа експлозивни екшън филми и ослепителни зрелища на най-модерните места.

В списъка за 2026 г. влизат хитове като "Междузвездни войни: Мандалорецът и Грогу" на Disney, Universal и "The Odyssey" на Кристофър Нолан и Netflix, "Narnia" на Грета Геруиг и Warner Bros. и "Дюн: Част трета" на Денис Вилньов. Всички тези филми са заснети с филмови камери Imax и ще бъдат пуснати в кината на тези екрани.

Компанията прогнозира своя глобален боксофис за 2026 г. на нов рекорд от 1,4 милиарда долара. В същото време екраните Imax представляват по-малко от 1% от общия брой филмови екрани по света.