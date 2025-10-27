Над 300 служители на Livingston Poland ще преминат към по-кратко работно време в рамките на нова пилотна програма, финансирана от полското Министерство на семейството, труда и социалната политика, пишат местни медии. Базираната в Бидгошч компания е получила 1 млн. злоти (около €225 хиляди), за да тества модел на намалено работно време при запазване на сегашните възнаграждения.
"Чувстваме се поласкани, че бяхме избрани като една от малкото компании в региона, които получават финансиране за участие в тази пилотна програма", коментира Анна Янковска-Кригер, временно изпълняващ длъжността вицепрезидент по операциите в Европа и Азия, пред money.pl.
"Вярваме, че тя ще бъде от полза както за служителите на Livingston чрез подобрен баланс между работа и личен живот, така и за клиентите - чрез повишена производителност", допълва тя.
Компанията, която се занимава с международна търговия, транспорт и митническо посредничество, е една от 8-те, получили максимално възможното финансиране по инициативата "Скъсено работно време - случва се!". В общата програма участват 90 публични и частни организации, а бюджетът й достига 50 млн. злоти (около €11,25 милиона).
Как ще се прилага на практика
Проектът предвижда намаление на средната продължителност на работната седмица с 10% през първата половина на 2026-а, а през втората - с поне 20 на сто, без това да се отрази на заплатите.
В Livingston програмата ще обхване всички служители. В първата фаза работното време ще бъде съкратено с 4 часа веднъж седмично или с по 1 час дневно при четиридневна работна седмица. През втората фаза моделът ще бъде разширен до 1 изцяло почивен ден седмично или съчетание от по-кратки смени.
"За да гарантираме успеха на програмата, внедряваме системи за по-гъвкаво планиране и автоматизация, включително AI, така че това да не се отрази на обслужването на клиентите", уточнява Янковска-Кригер.
Компаниите, включени в проекта, могат да избират между 5 модела на намалено работно време:
- намаляване на броя на работните дни в седмицата;
- намаляване на броя на работните часове в отделните работни дни;
- намаляване на броя на работните часове чрез предоставяне на допълнителни почивни дни на месечна база;
- допълнителни почивни дни под формата на годишен отпуск.
Последният, пети вариант е да се избере хибриден модел, съобразен със специфичните нужди на даден работодател.
Идеята има и своите критици
Програмата, зад която стои министър Агнешка Джемянович-Бак, предизвиква разнопосочни реакции. Критиците й посочват, че твърде много публични институции са включени в проекта, докато бизнесът получава ограничен достъп.
Според министъра обаче времето е настъпило:
"8-часовият работен ден е въведен преди 107 години. Крайно време е да продължим напред. Полша вече не е страна на евтина работна ръка", заяви Джемянович-Бак.
