Нека си го кажем направо, всички можем да имаме наистина лош ден на работа. Ако обаче установите, че непрекъснато и упорито преминавате през трудни периоди и се борите да останете ангажирани и мотивирани, може би е време да се огледате за нова работа.

В случай, че работното ви място ви кара да се чувствате тревожни, игнорирани, изтощени или неудовлетворени, със сигурност е време е за "довиждане", констатира нов HR доклад за трудовия пазар, цитиран от RTE.

Специалистите по човешки ресурси подчертават, че след като посвещаваме толкова много от ценното си време на ежедневната си работа, е жизненоважно да определим дали умората, свързана с професията, произтича от това, че сме объркали кариерата, прегрели сме или просто се намираме в неподходяща работна среда.

Следват някои издайнически признаци, че може и да сте на грешната работа:

Отрицателно въздействие върху вашето здраве

Страхувате ли се да ходите на работа? Работата на работа, която се отразява негативно на здравето ви, е сериозен червен флаг. Изследванията постоянно свързват неудовлетвореността от работата, прекомерния работен натиск и високите изисквания към задачите с различни здравословни проблеми като нарушения на съня, главоболие и хронична умора.

Тези нарушения могат да повлияят негативно както на физическото, така и на психическото здраве, което води до дългосрочни последици като когнитивни нарушения, намалено общо благосъстояние и коронарна болест на сърцето (КБС), която включва инфаркти и смъртни случаи, свързани със сърцето.

Всеобхватно проучване установява връзка между професионалния стрес и лошите резултати за здравето на сърцето. Според данните служителите на високо взискателни работни места с ограничен контрол върху работните задачи имат 23% по-висок шанс да развият стрес в сравнение с тези с по-малко стресиращи работни места.

Друго проучване показва, че служителите, които са изпитвали натиск и стрес на работното място, имат 27% по-висок риск от развитие на клинично диагностицирана депресия в сравнение с тези без напрежение на работното място.

Източник: iStock

И в двете проучвания рисковете остават същите, независимо от пола, възрастта или социалния произход на работника. Работата може да ви направи или да ви съсипе - изследванията показват, че работата в среда, подобна на тенджера под налягане, може да намали шансовете ви за стабилизиране на физическото и психическото ви благополучие.

Проблеми като напрежение на работното място, ограничена автономност, липса на социална подкрепа, неравенство между усилията и възнаграждението и несигурност на работното място са значителни предсказващи фактори за често срещани психични разстройства и физически здравословни проблеми.

Винаги мислите да напуснете?

Постоянно ли фантазирате да напуснете работа? Редовните и повтарящи се мисли за напускане на работа може да показват дълбоко вкоренено недоволство и фундаментално нещастие. Ниското заплащане, нулевият растеж и чувството за неоцененост подхранват недоволството, а прегарянето тласка служителите до ръба.

В резултат на това те изпитват намалена мотивация и ангажираност, което води до по-ниски нива на производителност. Определено ви е време за промяна.

Когато работата се превърне във враг

Токсичната работна култура, характеризираща се с постоянен негативизъм, тормоз и лоши лидерски практики, може да има значително въздействие върху благосъстоянието на служителите и организационното представяне.

Проучванията установяват, че това е широко разпространен проблем, който съществува в различни сектори. Токсичната работна култура не само източва оптимизма и морала, но и предизвиква стрес и задушава производителността. Когато негативизмът се превърне в норма и работното място се превърне в ежедневно бойно поле, това може да е тласъкът, от който се нуждаете, за да започнете да търсите изход.

Източник: iStock

Чувство за подценяване и недооцененост

В днешните силно натоварени работни места много служители се борят с емоционалното въздействие на чувството си за подценяване, недооцененост и недооцененост. Чувствате ли се невидими на работното място? Гласът ви заглушен ли е, игнориран ли е или не е чут? Ако сте отговорили с "да" на някой от тези въпроси, това може не само да повлияе на морала ви, но липсата на признание може да доведе до намалено удовлетворение от работата и мотивация.

Освен това, чувството за недооцененост може да подкопае доверието в лидерството на всяко ниво в организацията и да култивира култура на негодувание и апатия. Време ли е за промяна? Ако на работното ви място се чувствате тревожни, игнорирани, изтощени и неудовлетворени и ако постоянно поставяте под въпрос своята стойност в организацията, може би е подходящият момент да помислите да смените работното си място.

Чувството за недооцененост, попадане в капана на токсичната култура, постоянно несъответствие с ценностите на организацията не са просто трудни моменти за преодоляване, а зов за събуждане. И все пак, не всеки лош ден означава, че трябва да напуснете. Затова е важно да прецените дали проблемите са временни или непоправими.