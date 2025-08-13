Американските служби тайно инсталират проследяващи устройства в предназначени за износ пратки от сървъри за AI задачи, съобщава "Ройтерс", като се позовава на свои източници. Мотивът - пресичане на опити за нелегален износ към Китай.

Вашингтон още от преди падането на Желязната завеса използва следене на пратките, като обикновено операциите са с участието на Министерството на търговията, ФБР и службата за вътрешна сигурност на страната. Крайната цел е наказателно преследване на фирмите, които са нарушили санкционния режим.

Понякога производителят на даденото оборудване бива уведомен за шпионските устройства, но не е задължително. Според източниците на агенцията в случая става дума за сървъри на Super Micro и Dell с AI чипове на Nvidia и AMD. В един от случаите още от миналата година проследяващи устройства е имало както в опаковките на пратката, така и вътре в самите машини.

В Китай също са наясно с практиката, като посредниците са получили специални инструкции да инспектират техниката за неоторизирани "добавки". Пекин неотдавна официално разпореди на бизнеса да намали използването на американски чипове заради опасения, свързани с националната сигурност.

Ембаргото, което наложи САЩ, се оправдава с твърденията, че американските AI технологии се използват за модернизацията на армията на комунистическата държава. От друга страна, пускането на сървъри с "бръмбари" в тях може да демаскира китайски военни обекти - а не е изключено конкретните чипове да могат да се използват и за саботаж.

Официален коментар от никой от засегнатите няма - с изключение на Super Micro, които заявяват, че няма да разгласяват "практиките и политиките по сигурността, въведени за защитата на нашите операции на световно равнище, на нашите партньори и на нашите клиенти".