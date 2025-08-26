В сделка за приблизително 1 милиард евро управляваната от правителството на Обединените арабски емирства Abu Dhabi National Energy, или по-позната като Taqa, навлиза в Испания. Това ще се случи след покупката на GS Inima - бивше дъщерно дружество за управление на водите на строителната Obrascón Huarte Lain (OHL), част от Grupo Villar Mir.

Преговорите между южнокорейската GS и Taqa за придобиването на компанията за обезсоляване на вода са продължили почти година. Сделката се очаква да бъде завършена през 2026 г., тъй като тя подлежи на регулаторно одобрение. По силата на споразумението GS Engineering & Construction ще продаде целия си дял в GS Inima, който държи чрез дъщерното си дружество Global Water Solutions, на държаваната енергийна компания от ОАЕ.

Това ще е първата инвестиция на Taqa в Испания, след като се опита да придобие дял в енергийната Naturgy. През миналата година имаше спекулации, че ще отправи оферта за изкупуване за около 24 млрд. евро.

Поглед към чужбина

Taqa, която е водещата електроенергийна компания на Абу Даби, активно търси сделки в чужбина. През април тя се съгласи да придобие британската Transmission Investment, един от най-големите оператори на активи, свързващи морски вятърни паркове с електропреносната мрежа на Острова.

Според публикации от март тази година сделката за придобиване на испанската Naturgy също не е напълно отпаднала.

Чрез придобиването на GS Inima емирската енергийна компания ще навлезе на различни пазари в Европа (Испания и Португалия), Северна (САЩ и Мексико) и Южна (Бразилия) Америка, Близкия изток (Оман) и Азия (Виетнам и Южна Корея). Там испанската компания управлява около 50 активни проекта за обезсоляване на вода, пречистване на отпадъчни води и свързана инфраструктура.

Стабилен ръст

Счита се, че придобиването на GS Inima ще донесе "значително увеличение" на печалбата преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) на Taqa. През 2024 г. испанската фирма е генерирала приходи от около 389 млн. евро и EBITDA от 106 млн. евро, което според съобщение на официалната интернет страница на енергийната компания от ОАЕ "подчертава качеството и мащаба на резултатите, които ще бъдат добавени към портфейла ѝ".

От енергийната компания посочват още, че "усъвършенстваните дигитални технологии на GS Inima и нейният фокус върху научноизследователска и развойна дейност ще създадат дългосрочна стойност чрез подобряване на оперативната ефективност и техническите възможности на Taqa в цялата ѝ водна платформа."

На испанската сцена

Сделката показва засиления интерес към водния сектор в Испания, където в последните години навлязоха и други големи международни компании. Такава е присъстващата и в България френска utility компания Veolia, придобила Agbar от Suez.

От своя страна, Абу Даби остава един от основните инвеститори в испански компании. Дружеството Masdar, в което Taqa има участие, е направило редица вложения в страната - включително покупката на Saeta Yield от Brookfield, както и инвестиции във възобновяеми активи на Endesa и Iberdrola.