Арманд (Мондо) Дуплантис вече е не просто име в света на леката атлетика, а истински феномен. С два олимпийски златни медала (Токио'2020 и Париж'2024) и световен рекорд, който сам продължава да подобрява, шведско-американският атлет изглежда се състезава в своя собствена лига. Последното му постижение от 6,30 метра през септември 2025 г. го постави безапелационно на върха в историята на овчарския скок.

Роденият в Лафайет, Луизиана 25-годишен спортист е и двукратен световен шампион на открито (2022 и 2023) и трикратен шампион на закрито, както настоящ европейски шампион.

Колко струва обаче тази сензационна и напълно безапелационна доминация в един не толкова популярен спорт от леката атлетика?

Нетно състояние

Към юни 2025 г. нетното състояние на Дуплантис се оценява между $5 и 10 милиона, само от приходи от състезания. Експерти тогава далновидно прогнозират, че с предстоящия интензивен сезон тази цифра по всяка вероятност ще нарасне до $15 милиона до края на годината.

Мондо е "обичайното присъствие" на подиума, а всеки златен медал и световен рекорд идва с щедро възнаграждение. За това, че дублира титлата си на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., той получи $50 хиляди. Като 4-кратен шампион на Диамантената лига и редовен рекордьор, Дуплантис събира солидни наградни фондове - един рекорден скок може да донесе до $100 хиляди.

А от 2020 г. насам той е счупил световния рекорд общо 14 пъти. Последното подобрение на 6,30 метра преди броени дни добави нови $100 хиляди към сметката му. Общият награден фонд от рекордите му вече надхвърля $1,1 милиона.

По предварителни изчисления, участията му през 2025 г. вероятно ще донесат приходи между $500 и 750 хиляди само от наградни фондове този сезон.

Приходи извън стадиона

Световният шампион е предпочитан партньор и рекламно лице на редица световни марки. От 2019 г. Мондо е посланик на Puma, а сделката се оценява на около $1 милион годишно. Енергийният гигант Red Bull също спонсорира шампиона, като приходите от това партньорство надхвърлят $500 хиляди годишно.

Спортистът има и партньорства с Eton Shirts, Omega Watches, Aqua Dental, Tommy Hilfiger и Max в Швеция. Общите му доходи от спонсорства през 2025 г. вероятно ще достигнат между $300 и 500 хиляди, а при включване на всички сделки общите приходи могат да се оценят между $2,5 и 3 милиона.

Много или малко е това?

За да се оцени истинската стойност на успеха на Мондо, може би е полезно да го сравним с един от най-известните спортисти в света - Кристиано Роналдо. Правим уговорката, че няма как да сравняваме популярността на футбола с тази на овчарския скок, нито можем да пренебрегнем очевидната разлика в годините.

И все пак. Докато нетното състояние на симпатичния швед е в най-добрия случай около $15 милиона, това на Роналдо надхвърля $500 милиона, според Forbes.

Или разлика от над 30 пъти, а Дуплантис е тотален хегемон в своята дисциплина.