Макар повечето хора да са запознати с предимствата на диверсификацията, малко успяват да я приложат на практика. В средите на известните обаче инвестирането в разнообразни сфери не е рядкост, като сред любимите им бизнеси са мода, козметика и алкохол. Така Кристиано Роналдо има свой парфюм, Люис Хамилтън - модна линия, а Шарл Льоклер пусна в продажба нискокалоричен сладолед.

Бившият футболист на Барселона Жерар Пике не се разграничава от своите колеги. Начинанията му включват както производство на месо и възстановителни напитки, така и видеоигри и слънчеви очила. Разбира се, Пике не среща успех във всичките си инвестиции. Пример за това е софтуерната компания Kerad Games, която испанецът ликвидира.

Напуска футбола, но спортът не напуска него

През 2017 година футболистът основава Kosmos Global Holding. Компанията работи в сферите на спорта и медиите. Част от портфолиото им е и продуцентско студио, продукт на което е биографичният филм "Решението" за Антоан Гризман, както и отбори за състезания по видеоигри.

Източник: GettyImages

Благодарение на Kosmos Жерар Пике става почти пълноправен собственик на ФК Андора, като за четири години успява да изведе отбора до втора дивизия. Не всички начинания на компанията обаче са толкова успешни. През 2018 година Kosmos подписа 25-годишно споразумение с Международната федерация по тенис на стойност три милиарда долара, което цели да популяризира отново турнира Купа Дейвис. Пет години по-късно обаче договорът е анулиран.

Най-известният проект на Kosmos е Кралската лига. Това е футболно състезание, което включва дванадесет отбора с по седем играчи. Освен по-малкия брой участници на терен, турнирът има някои промени в правилата, а ръководителите на отборите може да са както футболисти, така и публични личности, влогъри и други интернет звезди.

Идеята на Кралската лига е да разнообрази играта и да я направи по-забавна и интересна за феновете. По този начин Пике иска да достигне до младото поколение, което има силно присъствие в социалните мрежи. Така зрителите могат да гласуват за промяна на правилата или за жокерите, които да са на разположение на отборите (например един гол да се брои за два, изваждане на играч), да коментират в стрийминг платформите, да избират титуляри и други.

В момента Кралската лига има свои версии и в Латинска Америка и САЩ, а според испанската медия Vanitatis Пике планира да проведе шампионат по ММА в Испания.

Източник: FC Barcelona - Facebook

Успехът се крие в тишината

Въпреки множеството начинания на Жерар Пике, най-успешна се оказва семейната му компания. За разлика от останалите му бизнеси, които несъмнено попадат в полезрението на медиите, основната дейност на Kerad Holding е в сферата на...недвижимите имоти.

Според испанската медия Пике отдава под наем споделени офиси в ключови райони на Мадрид и Барселона. В столицата фамилията има три сгради, а в каталунския град - пет. Тези пространства са предназначени за фрийлансъри, предприемачи и малки фирми, търсещи гъвкавост, заседателни зали, интернет връзка и зони за почивка.

Освен работните пространства холдингът притежава и други луксозни имоти, които дава под наем, като най-известният от тях е вилата "Santa Catalina".

Макар не винаги инвестициите да са успешни, Жерар Пике показва развит бизнес нюх и адаптивност към новите навици на потребление.