Пазарът на паладий ще навлезе в малък дефицит от 15 000 унции през 2025 г., след излишък от около 100 000 унции през 2024 г., тъй като първичното предлагане намалява по-бързо от нетното търсене, се казва в доклад на Heraeus и SFA (Oxford).

Те прогнозират през следващите шест месеца, средна цена от 1110 долара за унция. Макар че четвъртото тримесечие обикновено е положително за паладия, ликвидността на пазара би трябвало да се подобри с нормализирането на производството в Южна Африка. Съществува и риск от спад поради въздействието на американските мита върху икономическата активност.

Първичното производство на паладий ще намалее с 6% тази година до 6,09 милиона унции, поради по-ниското производство в Северна Америка и Южна Африка. Производството в Южна Африка през първата половина на годината беше по-ниско от очакваното, което изостри въздействието на преструктурирането на производството в Северна Америка, където се очаква производството да намалее с 26% на годишна база до 550 000 унции. В резултат на това, в Южна Африка производство ще достигне 2,12 милиона унции, което е с 8% по-малко спрямо предходната година.

Вторичното предлагане на паладий ще нарасне с 3% до 2,68 милиона унции, подкрепяно от удължаването на субсидиите за търговия с автомобили в Китай.

Очаква се търсенето на паладий да намалее с 2% до 8,78 милиона унции, главно поради спад в търсенето в автомобилната индустрия, където делът на електрическите превозни средства (BEV) продължава да расте.

Според доклада, търсенето в автомобилния сектор е повлияно от два противоположни фактора. По-значимият фактор, който влияе негативно върху търсенето на паладий, е въвеждането на по-високо мито върху вносните автомобили в САЩ, което ще се отрази на цените им и ще намали достъпността за потребителите. Това доведе до намаляване на прогнозите за продажбите на леки автомобили в САЩ тази година до приблизително 1 милион броя.

Търсенето на паладий е подкрепено от изтичането на данъчния кредит за електрически превозни средства през септември, което ще даде възможност по-високите продажби на автомобили с двигатели с вътрешно горене да продължат за по-дълъг период.

Прогнозира се, че световното производство на леки автомобили ще нарасне до 90,8 милиона броя през 2025 г., в сравнение с 90,2 милиона през 2024 г. Производството на електрически превозни средства обаче расте по-бързо от общия пазар и се очаква да надхвърли 14 милиона броя тази година, в сравнение с 11 милиона през 2024 г. Това пък ще доведе до спад в производството на двигатели с вътрешно горене и хибриди, а оттам и до спад в търсенето на паладий, според доклада.