Унгарската група Bonafarm, контролирана от милиардера Шандор Чани, близък до премиера Виктор Орбан, подписа споразумение за придобиване на румънския млечен гигант Napolact от холандската компания FrieslandCampina, съобщават медии в северната ни съседка.

Napolact притежава два производствени обекта в Клуж-Напока и Търгу Муреш и има около 400 служители. Сделката подлежи на обичайните одобрения от страна на властите, включително одобрението на Румънския съвет за конкуренция, и се очаква да бъде финализирана до края на декември 2025 г.

Тя е мащабна, но освен това предизвика и полемика в самата Румъния, като някои политици виждат риск за националната сигурност.

Депутатът от Клуж Ремус Лъпушан предупреди, че след поглъщането на Napolact унгарският производител може да реши да промени политиката си за снабдяване и да внася суровини от други европейски страни, включително Унгария, в който случай румънските земеделски производители ще загубят основния си пазар за продажба на мляко.

"Всяка компания има право да оптимизира разходите си, но е и наша отговорност като представители на народа да гарантираме, че румънските фермери ще запазят възможността да се възползват от суровините, които произвеждат", заяви Лъпушан.

Бившият министър на енергетиката Себастиан Бурдуя, понастоящем съветник на премиера Илие Боложан, предупреди, че това не е просто търговска операция и призова за намеса на Комисията за разглеждане на преките чуждестранни инвестиции (CEISD).

Бурдуя твърди, че профилът на Шандор Чани "надхвърля статута на обикновен частен инвеститор и се очертава като централен стълб на модела на държавен капитализъм, промотиран от правителството на Виктор Орбан".

Чани е в ръководството на енергийния гигант MOL и е изпълнителен директор на OTP Group, която притежава Банка ДСК в България.

Бившият министър счита, че близките връзки на олигарха с унгарския министър-председател сочат към икономически модел, в който големите конгломерати "не действат независимо от политическата програма на правителството, а по-скоро се превръщат в инструменти за проектиране на икономическата и политическата мощ на унгарската държава в региона".

Бурдуя също така припомня спорните връзки на Чани с режими, считани за враждебни към Европейския съюз, като Русия и Китай, както и факта, че той официално е поискал картата на т.нар "Велика Унгария" да бъде изобразена на международни футболни състезания в качеството си на вицепрезидент на УЕФА и ФИФА.

В исторически план, Унгария и Румъния имат не напълно изяснени въпроси, свързани с територии и малцинства.

Любопитно е, че в същото време Унгария блокира подобна сделка във вторник, когато правителството в Будапеща забрани поглъщането на млечната компания Alfoldi Tej Kft от чуждестранна фирма, позовавайки се на защитата на националния интерес и продоволствената сигурност.