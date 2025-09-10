Бъдещото подразделение за сладолед, водено от Magnum, което Unilever отделя като самостоятелна компания, ще отчете средногодишен органичен ръст на продажбите от 3-5% в средносрочен план, считано от 2026 г., пише Reuters.
За това е съобщила Magnum Ice Cream Company преди срещата с капиталовите пазари този вторник. Unilever очаква новото подразделение за сладолед, което включва марки като Magnum, Ben & Jerry's и Wall's, да заема малко над една пета от глобалния пазар на сладолед, оценяван на около 88 млрд. долара, и да се конкурира със съперници като подкрепената от Nestlé Froneri (Nuii, Oreo и други).
Започналото през 2023 г. отделяне е планирано да завърши в средата на ноември. След него Unilever ще запази дял под 20% и се очертава като решаващо изпитание за главния изпълнителен директор Фернандо Фернандес, който цели да реформира гиганта в сферата на бързооборотните стоки, да опрости управлението и да повиши рентабилността.
Световен гигант при потребителските стоки отделя бизнеса си със сладолед в отделна компания
Приходите от продажбите на сладолед през 2023 г. са 7,9 милиарда евро
Бизнесът със сладолед на Unilever, в който влизат четири от петте най-големи марки в света, е генерирал 7,9 млрд. евро приходи през 2024 г. Сладоледът беше най-бързо растящата категория на Unilever през второто тримесечие със 7,1% ръст на основните продажби, но традиционно подразделението е с по-ниски маржове в сравнение с други направления на компанията като лична хигиена, красота и здраве.
Разделянето на бизнеса със сладолед е част от усилията на Unilever да изгради по-фокусирано портфолио от продукти, което да повиши производителността и да ускори растежа - стъпка, която вече предприеха и други конкуренти.
Миналия месец Keurig Dr Pepper обяви планове за обединяване с JDE Peet's, след което ще отдели дейността си в студените напитки и кафето, докато швейцарският хранителен гигант Nestlé обмисля продажба на по-слабо представящи се марки от своето подразделение за витамини.
JDE Peet’s, собственикът на "Нова Бразилия", е пред рекордна сделка за $18 милиарда
Придобиването на компанията може да доведе до разделяне на бизнеса на Keurig Dr Pepper на кафе и безалкохолни напитки
Цената на акциите на Unilever, която леко се повиши по време на шестмесечния мандат на Фернандес, но изостана спрямо конкуренти като Danone и Reckitt, спадна с 0,3% във вторник.
Magnum се надява да реализира спестявания от 500 млн. евро в средносрочен план чрез намаляване на административните разходи като самостоятелна компания и чрез обединяване на сложните вериги за доставки.
През последните две години Magnum е започнала да обръща тенденцията на дългогодишен спад в пазарния дял и стагниращи печалби, посочи компанията.
Новият бизнес със сладолед също ще тества апетита на инвеститорите към продукт с високо съдържание на захар в момент, когато администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп настоява за инициатива "Да направим Америка отново здрава".