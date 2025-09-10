Бъдещото подразделение за сладолед, водено от Magnum, което Unilever отделя като самостоятелна компания, ще отчете средногодишен органичен ръст на продажбите от 3-5% в средносрочен план, считано от 2026 г., пише Reuters.

За това е съобщила Magnum Ice Cream Company преди срещата с капиталовите пазари този вторник. Unilever очаква новото подразделение за сладолед, което включва марки като Magnum, Ben & Jerry's и Wall's, да заема малко над една пета от глобалния пазар на сладолед, оценяван на около 88 млрд. долара, и да се конкурира със съперници като подкрепената от Nestlé Froneri (Nuii, Oreo и други).

Започналото през 2023 г. отделяне е планирано да завърши в средата на ноември. След него Unilever ще запази дял под 20% и се очертава като решаващо изпитание за главния изпълнителен директор Фернандо Фернандес, който цели да реформира гиганта в сферата на бързооборотните стоки, да опрости управлението и да повиши рентабилността.

Бизнесът със сладолед на Unilever, в който влизат четири от петте най-големи марки в света, е генерирал 7,9 млрд. евро приходи през 2024 г. Сладоледът беше най-бързо растящата категория на Unilever през второто тримесечие със 7,1% ръст на основните продажби, но традиционно подразделението е с по-ниски маржове в сравнение с други направления на компанията като лична хигиена, красота и здраве.

Разделянето на бизнеса със сладолед е част от усилията на Unilever да изгради по-фокусирано портфолио от продукти, което да повиши производителността и да ускори растежа - стъпка, която вече предприеха и други конкуренти.

Миналия месец Keurig Dr Pepper обяви планове за обединяване с JDE Peet's, след което ще отдели дейността си в студените напитки и кафето, докато швейцарският хранителен гигант Nestlé обмисля продажба на по-слабо представящи се марки от своето подразделение за витамини.

Цената на акциите на Unilever, която леко се повиши по време на шестмесечния мандат на Фернандес, но изостана спрямо конкуренти като Danone и Reckitt, спадна с 0,3% във вторник.

Magnum се надява да реализира спестявания от 500 млн. евро в средносрочен план чрез намаляване на административните разходи като самостоятелна компания и чрез обединяване на сложните вериги за доставки.

През последните две години Magnum е започнала да обръща тенденцията на дългогодишен спад в пазарния дял и стагниращи печалби, посочи компанията.

Новият бизнес със сладолед също ще тества апетита на инвеститорите към продукт с високо съдържание на захар в момент, когато администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп настоява за инициатива "Да направим Америка отново здрава".