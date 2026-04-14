В Националното хранилище за радиоактивни отпадъци няма да се съхранява преработено ядрено гориво, нито отпадъци от други държави. Това заяви изпълнителният директор на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" Дилян Петров по време на официалната церемония днес по откриването на съоръжението.

Националното хранилище за радиоактивни отпадъци е на площадка "Радиана". То е предназначено за преработени и обезопасени радиоактивни отпадъци, генерирани единствено на територията на България. Националното хранилище се състои от 66 стоманобетонни конструкции с общ капацитет 19 хил. контейнера с радиоактивни отпадъци.

Петров посочи, че реалната работа по проекта е започнала преди около 15 години с подписването на договор за проектиране на съоръжението под егидата на тогавашния министър на енергетиката Трайчо Трайков, който е и настоящ служебен министър.

По думите му, проектът е типов и вече се прилага в редица развити държави.

В хранилището ще се съхраняват ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци, които представляват около 90 на сто от всички отпадъци, генерирани при производството на електроенергия в ядрения сектор у нас. Сред тях са и технологични среди, замърсени облекла и инструменти.