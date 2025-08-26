Компанията за добив на Биткойн Hut 8, която е и оператор на центрове за данни, удвои размера на своята програма за дялово участие на пазара, като набира до $1 милиард свеж капитал. Новото разрешение за финансиране става ясно от подаден до Комисията по ценни книжа и борси на САЩ документ (SEC). Така BTC миньорът на практика инвестира до $1 милиард в AI, пише Mitrade.
Мегапроект за изкуствен интелект в Луизиана
Миналата седмица Hut 8 започна строителството на това, което може да се превърне в един от най-амбициозните проекти за центрове за данни с изкуствен интелект в страната: кампус за $2,5 милиарда в Луизиана.
Разположен близо до подстанцията River Bend на Entergy, проектът ще включва две сгради, оборудвани с компютърен хардуер. Очаква се първата да бъде готова до края на 2025 година, а втората - в рамките на две години.
Ако проектът в Луизиана изпълни очакванията, Hut 8 може да се превърне във водещ играч в американската AI инфраструктура, като същевременно запази една от най-големите Биткойн резерви в индустрията.
Печалбите от BTC копаене намаляват заради по-високи енергийни разходи, засилена конкуренция и нестабилни цени на токена. Ръководството на Hut 8 вижда в AI естествен хедж - сектор с огромно търсене на изчислителна мощ и по-слаба зависимост от волатилността на крипто пазара.
Новата стратегия позволява капиталът да се насочва както към миньорско оборудване, така и към услуги за хостинг на AI и високоскоростни изчисления.