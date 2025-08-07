Над 28 500 домакинства в Узбекистан са спечелили повече от $5 милиона през първата половина на 2025 година, съобщават местни издания. Това се случва благодарение на продажбата на излишна електроенергия, генерирана от слънчеви панели, към националната електроенергийна мрежа.

Данните са предоставени от Данъчната комисия на страната и се отнасят до изпълнението на правителствената програма "Слънчев дом".

Програмата, стартирана по инициатива на президента Шавкат Мирзийоев през 2023 година, насърчава домакинствата да инсталират PV системи чрез директни субсидии. Повече от една трета от субсидиите са изплатени само през месец юни, като от обработени общо 93 900 субсидии, 26 500 са били именно в рамките на шести месец.

Субсидиите се изплащат месечно на собствениците на слънчеви панели, като средствата се превеждат директно към банковата им карта чрез мобилното приложение Soliq.

От април 2023 г. насам всеки киловатчас електроенергия, произведена и подадена в мрежата в излишък от собственото потребление, се субсидира с 1000 узбекски суми (приблизително $0,08).

Освен това, през август 2024 г. правителството освободи от вносни мита и ДДС компонентите за фотоволтаични системи с цел да стимулира конкуренцията между местните производители и вносителите. Така на практика направи слънчевата енергия по-достъпна за обикновените граждани, коментират медиите.

Интересът към програмата нараства, отчитат от ръководството. Само през 2024 г. над 10 800 души са се възползвали от субсидията, като тогава изплатената сума е била общо 12,18 милиарда суми (около $966 хиляди).