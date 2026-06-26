Този юни представителите на Камарата на частните съдебни изпълнители (ЧСИ) внесоха в Министерството на правосъдието пет предложения за законови промени, които имат за цел да намалят икономическия натиск върху бизнеса и домакинствата. Едни от най-ключовите реформи са ръст на извънсъдебните споразумения и дигитализацията, заяви в студиото на Money.bg Сийка Анадолиева, член на Съвета на Камарата на ЧСИ.

"Електронизацията на изпълнителното производство е много важна, но за съжаление до ден днешен делата при нас все още са на хартия. Електронизирането би довело до по-бързо и ефективно осъществяване на производството, би облекчило връчването на книжата по електронен път и съответно и страните длъжници и взискатели биха имали достъп до делата", подчертава Анадолиева.

Петте предложения:

Доброволно изпълнение - повече възможности за доброволно уреждане на задължения, което спестява разходи и проблеми на длъжниците, като същевременно улеснява кредиторите и съда;

- повече възможности за доброволно уреждане на задължения, което спестява разходи и проблеми на длъжниците, като същевременно улеснява кредиторите и съда; Документиране на фактически обстоятелства , което да послужи за доказателство пред съда - например при спорове за некачествено строителство, системен шум от съседи или заведения, спорове с монополисти, нелоялни търговски практики, при установяване на некачествено топлоподаване или други случаи, когато е нужно обективно и безпристрастно удостоверяване на факти;

, което да послужи за доказателство пред съда - например при спорове за некачествено строителство, системен шум от съседи или заведения, спорове с монополисти, нелоялни търговски практики, при установяване на некачествено топлоподаване или други случаи, когато е нужно обективно и безпристрастно удостоверяване на факти; Доброволна продажба чрез търг - възможност за по-бърза и по-евтина продажба на имущество без тежки съдебни процедури;

- възможност за по-бърза и по-евтина продажба на имущество без тежки съдебни процедури; Улеснен достъп до информация за наследено имущество - предложения за намаляване на административните затруднения пред наследниците;

- предложения за намаляване на административните затруднения пред наследниците; Електронизация на изпълнителния процес - дистанционен електронен достъп до делата и възможност за извършване на действия по електронен път при по-голяма прозрачност и защита на страните.

По време на доброволното извънсъдебно събиране на вземанията, реформата предвижда да не се образуват никакви принудителни действия спрямо длъжниците, обяснява частният съдебен изпълнител.

"Това е една доброволна процедура, която да предшества съдебното производство. И според нас ползите от една такава процедура по доброволно изпълнение са много и за гражданите и за бизнеса. Като цяло, натрупването на съдебни разноски, такси, хонорари на вещи лица, на адвокати, плюс таксите по принудителното изпълнение, нараства изключително много дългът. И това се вижда най-често при малките вземания", коментира Сийка Анадолиева.

Юристът дава пример и с честата практика, при която един много малък дълг за комунална услуга, след съдебното производство размерът на задължението нараства драстично. Не на последно място тази мярка ще разтовари и самите съдилища, които са изключително натоварени.

Относно предвидената реформа, тепърва предстои обществено обсъждане, разглеждане на мерките от Министерството на правосъдието, след което те трябва да минат и през парламента. А дотогава на частните съдебни изпълнители им остава да се надяват, че скоро ще последваме примерът на редица европейски страни, сред които и съседна Сърбия, където практиката показва, че делата намаляват, а събираемостта се е вдигнала много сериозно.

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