Този юни представителите на Камарата на частните съдебни изпълнители (ЧСИ) внесоха в Министерството на правосъдието пет предложения за законови промени, които имат за цел да намалят икономическия натиск върху бизнеса и домакинствата. Едни от най-ключовите реформи са ръст на извънсъдебните споразумения и дигитализацията, заяви в студиото на Money.bg Сийка Анадолиева, член на Съвета на Камарата на ЧСИ.
"Електронизацията на изпълнителното производство е много важна, но за съжаление до ден днешен делата при нас все още са на хартия. Електронизирането би довело до по-бързо и ефективно осъществяване на производството, би облекчило връчването на книжата по електронен път и съответно и страните длъжници и взискатели биха имали достъп до делата", подчертава Анадолиева.
Петте предложения:
- Доброволно изпълнение - повече възможности за доброволно уреждане на задължения, което спестява разходи и проблеми на длъжниците, като същевременно улеснява кредиторите и съда;
- Документиране на фактически обстоятелства, което да послужи за доказателство пред съда - например при спорове за некачествено строителство, системен шум от съседи или заведения, спорове с монополисти, нелоялни търговски практики, при установяване на некачествено топлоподаване или други случаи, когато е нужно обективно и безпристрастно удостоверяване на факти;
- Доброволна продажба чрез търг - възможност за по-бърза и по-евтина продажба на имущество без тежки съдебни процедури;
- Улеснен достъп до информация за наследено имущество - предложения за намаляване на административните затруднения пред наследниците;
- Електронизация на изпълнителния процес - дистанционен електронен достъп до делата и възможност за извършване на действия по електронен път при по-голяма прозрачност и защита на страните.
Реформите на частните съдебни изпълнители, които трябва да облекчат гражданите и бизнеса
Основната идея и свиване на излишните разходи, особено при малки задължения
По време на доброволното извънсъдебно събиране на вземанията, реформата предвижда да не се образуват никакви принудителни действия спрямо длъжниците, обяснява частният съдебен изпълнител.
"Това е една доброволна процедура, която да предшества съдебното производство. И според нас ползите от една такава процедура по доброволно изпълнение са много и за гражданите и за бизнеса. Като цяло, натрупването на съдебни разноски, такси, хонорари на вещи лица, на адвокати, плюс таксите по принудителното изпълнение, нараства изключително много дългът. И това се вижда най-често при малките вземания", коментира Сийка Анадолиева.
Юристът дава пример и с честата практика, при която един много малък дълг за комунална услуга, след съдебното производство размерът на задължението нараства драстично. Не на последно място тази мярка ще разтовари и самите съдилища, които са изключително натоварени.
Относно предвидената реформа, тепърва предстои обществено обсъждане, разглеждане на мерките от Министерството на правосъдието, след което те трябва да минат и през парламента. А дотогава на частните съдебни изпълнители им остава да се надяват, че скоро ще последваме примерът на редица европейски страни, сред които и съседна Сърбия, където практиката показва, че делата намаляват, а събираемостта се е вдигнала много сериозно.
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