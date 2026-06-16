Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) предлага пет нови и спешни законодателни промени, които имат за да намалят броя на делата и да облекчат гражданите и бизнеса. Това стана ясно по време на специално събитие, което се проведе днес в София, под наслов "Превенция вместо принуда: нови механизми в подкрепа на гражданите и бизнеса".

От Камарата на частните съдебни изпълнители заявиха пред Money.bg, че тяхната инициатива цели въвеждането на извънсъдебно уреждане на дългове и цялостна дигитализация на изпълнителния процес. Сред предлаганите реформи е доброволното, извънсъдебно събиране на вземания.

Дейността представлява тристранен диалог между кредитор, съдебен изпълнител и длъжник. Започва със задължително писмено надлежно уведомяване на длъжника, че към него е насочена парична претенция, което съдържа ясно указание, че лицето не е осъдено, че може да плати по посочената сметка и по този начин да избегне огромното оскъпяване (най-вечепри малките вземания), ако се стигне до съдебен процес и следващото след него принудително изпълнение.

Длъжникът може с едно голословно писмено изявление, че не дължи незабавно да прекрати процедурата. Но може да и плати изцяло или на части. Огромно предимство на този механизъм, освен спестяването на средства и липсата на каквото и да било принуда, е че длъжниците могат да разсрочат задълженията си и то неограничено във времето.

"Новите реформи драстично ще свият излишните разходи, особено на хората с малки задължения", подчертават организаторите.

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Мерките получават категоричната подкрепа от страна на бизнеса, съда, както и от омбудсмана Велислава Делчева, стана ясно по време на събитието.

"Промените са изключително навременни, тъй като в институцията постъпват множество жалби от граждани, уловени в спиралата на принудителното изпълнение за битови сметки", заяви Делчева.

Предложенията предвиждат повече възможности за доброволно уреждане на предявените претенции, както и бърза и евтина продажба на имущество без тежки съдебни процедури. Друга ключова промяна е улеснен достъп до информация за наследено имущество и електронно изпълнение.

Въвеждането на електронно изпълнително дело при стриктни правила определени от министъра на правосъдието и съгласуване с КЧСИ ще доведе до подобряване на възможността за достъп до изпълнителните дела на страните и участниците в производството.

В момента технически е възможно и се предоставя електронен достъп на взискателите по делото в голяма част от канторите на ЧСИ. Липсата на изрични текстове и на подробна регламентация затруднява предоставянето на достъп до електронно дело на взискателите и го прави почни невъзможно за длъжниците, обясняват от КЧСИ.

Източник: money.bg Георги Дичев и Сийка Анадолиева, КЧСИ

"Категорично трябва да се спрат ситуациите, в които за минимални дългове се стига до тежки запори и натрупване на огромни такси. Това вреди много както на правата на хората, така и на цялата икономика", коментира председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители Георги Дичев.

Сред препоръките на омбудсмана са забрана за търсене на длъжници на работното им място, забрана за контакти чрез роднини и близки, ограничаване на контактите в неудобни часове, както и недопускане на практики, които накърняват достойнството на гражданите.

Велислава Делчева настоява и за въвеждането на задължителна проверка на съществуването и размера на вземането преди започване на процедурата, за да не се допуска граждани да бъдат подтиквани да плащат задължения, които всъщност не дължат.

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