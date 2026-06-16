Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ) показа публичния инструмент за прозрачност на обществените поръчки СИГМА. Отвъд помпозното наименование, това е нов портал, който дава значително по-лесен и прегледен достъп на гражданите до наличните и в момента данни за това какво купуват държавата и общините с парите от данъците им.

От официалното съобщение се разбира, че СИГМА е разработена от служители на ведомството за по-малко от месец с помощта на изкуствен интелект, което като за държавен проект наистина е постижение. Освен това вероятно е първият публично оповестен случай на vibecoding на равнище министерство.

Платформата е безплатна и не изисква регистрация, като тя дава достъп до актуални данни от не твърде лесния за използване официален регистър на обществените поръчки ЦАИС ЕОП/АОП. Обхватът е голям - 193 019 договора от 2020 г. насам за над 51 милиарда евро с 4440 възложители и почти 17 500 изпълнители.

Има възможност за търсене по име на възложител, име на изпълнител, ключови думи и номер на поръчката в регистъра.

Достъпни са и финансови параметри - прогнозна, договорена и текуща стойности.

Първата версия не показва връзки като тези между подизпълнители и свързани лица, съсобственици и т.н., като това изисква свързване с Търговския регистър. Това обаче е сред плановете на МИДТ заедно с автоматично откриване на разминавания между прогнозна и реална стойност, рисков индекс с прозрачна методология и други.

Кодът на СИГМА е качен в GitHub, а самите данни са достъпни в .csv формат, като така може да се изграждат и нови по-специализирани инструменти например за журналистически разследвания.

"В МИДТ доказваме, че администрацията може да прави иновации. За един месец екипът на новото министерство пусна система, която никой досега не е искал да разработи или не е успял. Е, ние го направихме за кратко време и със собствени ресурси и с помощта на изкуствен интелект", каза министър Иван Василев.

Че СИГМА е направена - направена е. Че всеки инструмент, чрез който може да се изсветлят коментираните от експерти 8-9% корупционна "надбавка" е повече от добре дошъл - ясно е. Още първият ден на СИГМА обаче показа колко трудно е да се работи с такива публични масиви - много от търсенията приключваха на страницата за грешки, а линковете не се отваряха от първия път.

Източник: Скрийншот

Важно е да се подчертае, че тук проблемът не е използването на AI за създаването на уеб приложението - напълно убедени сме, че подобни (и по-лоши) бъгове щяха да са видими, ако проектът беше видял бял свят след 2 години усърден и добре заплатен труд на някой победител в обществена поръчка. Сега поне с два prompt-а нещата може и да се подобрят бързо и горе-долу безплатно.