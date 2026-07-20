Индийското правителство наложи глоба от общо 1.4 млрд. рупии (около 14,4 млн. долара) на HP India и нейни партньори за участие в "картелизация" при продажбата на компютри, мастилници и тонери, пише Ars Technica.
Според Competition Commission of India (CCI) компанията е координирала действията си с дистрибутори, за да повиши цените в държавни търгове и да ограничи конкуренцията както при компютърни системи, така и при консумативи за печат.
HP ще съкрати до 6000 работни места до три години. Кои екипи ще бъдат засегнати?
Първите съкращения са планирани за февруари догодина
Регулаторът установява, че HP India е работила с пет други дружества за синхронизиране на офертите им в държавни процедури, с цел да се увеличи вероятността партньор на HP да спечели договора. За това нарушение компанията е санкционирана с 1,3 млрд. рупии.
В решението се посочва, че дистрибутори са поискали от HP да ограничава участието на конкуренти от други региони, да подпомага разделянето на клиентски сметки и търгове, да контролира издаването на сертификати и да предприема действия, когато оферти на други партньори падат под референтните държавни цени.
Допълнително HP India е глобена със 119,8 млн. рупии за участие в картел при продажбата на тонери, мастилници и други консумативи. Още 21 фирми са санкционирани с общо 35,2 млн. рупии.
Източник: iStock
В отделно решение CCI посочва, че записи от WhatsApp показват "схема" между HP и 16 Tier‑2 партньори, включваща манипулиране на търгове, фиксиране на цени и разпределяне на клиенти в периода 2017-2020 г. HP India е играла централна роля, макар компанията да възразява срещу определянето ѝ като Kingpin (бос на картела).
Вторият най-голям PC производител напуска Китай. Защо?
Тайланд, Мексико и Виетнам ще са големите печеливши
Според HP високите цени на консумативите са довели до заплахи от страна на някои партньори да преминат към евтини фалшиви продукти, което е поставило компанията под натиск да подкрепи схемата.
Случаят подчертава по-широкия проблем с цените на мастилниците и тонерите - тема, която засяга и крайните потребители, особено на фона на практиката на HP да блокира софтуерно използването на консумативи от независими доставчици.