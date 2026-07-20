Индийското правителство наложи глоба от общо 1.4 млрд. рупии (около 14,4 млн. долара) на HP India и нейни партньори за участие в "картелизация" при продажбата на компютри, мастилници и тонери, пише Ars Technica.

Според Competition Commission of India (CCI) компанията е координирала действията си с дистрибутори, за да повиши цените в държавни търгове и да ограничи конкуренцията както при компютърни системи, така и при консумативи за печат.

Регулаторът установява, че HP India е работила с пет други дружества за синхронизиране на офертите им в държавни процедури, с цел да се увеличи вероятността партньор на HP да спечели договора. За това нарушение компанията е санкционирана с 1,3 млрд. рупии.

В решението се посочва, че дистрибутори са поискали от HP да ограничава участието на конкуренти от други региони, да подпомага разделянето на клиентски сметки и търгове, да контролира издаването на сертификати и да предприема действия, когато оферти на други партньори падат под референтните държавни цени.

Допълнително HP India е глобена със 119,8 млн. рупии за участие в картел при продажбата на тонери, мастилници и други консумативи. Още 21 фирми са санкционирани с общо 35,2 млн. рупии.

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В отделно решение CCI посочва, че записи от WhatsApp показват "схема" между HP и 16 Tier‑2 партньори, включваща манипулиране на търгове, фиксиране на цени и разпределяне на клиенти в периода 2017-2020 г. HP India е играла централна роля, макар компанията да възразява срещу определянето ѝ като Kingpin (бос на картела).

Според HP високите цени на консумативите са довели до заплахи от страна на някои партньори да преминат към евтини фалшиви продукти, което е поставило компанията под натиск да подкрепи схемата.

Случаят подчертава по-широкия проблем с цените на мастилниците и тонерите - тема, която засяга и крайните потребители, особено на фона на практиката на HP да блокира софтуерно използването на консумативи от независими доставчици.