Промишлеността в еврозоната показва неочаквано силни сигнали за съживяване. Производственият сектор е отчел най-бързия си темп на растеж от март 2022 г. насам. Според последните икономически данни от проучвания на индекса S&P Global Eurozone Manufacturing PMI става ясно, че производството на фабриките се дължи предимно на доизпълнение на стари поръчки, а не на ново търсене.

Общият PMI индекс се е покачил до 51,9 пункта през юли, спрямо 51,4 за юни, оставайки с една десета под първоначалните очаквания. Изненадата идва от подиндекса на чистото производство, който подскочи от 51,7 до 52,9 пункта.

Това е най-доброто постижение за европейските фабрики от няколко години насам. Радостта обаче се оказва, че може да е за кратко.

Краткотрайна добра новина

"Фабриките в еврозоната се радват на нещо като летен скок в растежа... Има обаче признаци, че тази добра новина може да се окаже краткотрайна, като инерцията е изложена на риск да избледнее с наближаването на есента", каза Крис Уилямсън, главен икономист в S&P Global Market Intelligence, цитиран от "Ройтерс".

През последните месеци заводите са натрупали голям обем отложени поръчки. Причина за това забавяне са проблемите с веригите за доставки, предизвикани от конфликта в Близкия изток и усложненията в корабоплаването.

През юли снабдяването със суровини и логистиката се подобриха леко. Затова и фабриките започнаха да доизпълняват старите си ангажименти.

Скритата статистика

Новите поръчки са се увеличили незначително през юли. Те изостават значително от темпото на нарастване на самата продукция, според Ройтерс.

Според информационната агенция износът продължава да пада. Пониженията във Франция, Испания, Италия и Австрия напълно засенчват растежа в други държави от блока. В резултат на това компаниите са стопили незавършеното си производство с най-бързия темп от януари насам.

Така се създава дупка при промишлеността. Компаниите станаха по-предпазливи относно перспективата за забавяне. Заради това заетостта във фабриките отново спадна през юли след серия от съкращения.

"Смесени са нещата, но основното заключение е, че икономиката е по-устойчива, отколкото се опасявахме", казва Карстен Бжески от ING. "Това не е ситуация, в която икономиката на еврозоната изведнъж ще се разрасне и ще покаже звездни резултати".