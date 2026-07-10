Опитът на група евродепутати да блокират връщането на спорния временен регламент, познат като Chat Control, претърпя неуспех, въпреки че повече депутати гласуваха против текстовете, отколкото в тяхна подкрепа.

Резултатът отваря вратата за връщане на законодателството, позволяващо на технологичните компании доброволно да сканират потребителски съобщения - под претекст, че така се спира разпространяването на педофилско съдържание онлайн.

Процедурна хватка

Chat Control 1.0, както е известен сред критиците, всъщност е дерогация от Директивата за електронна поверителност (ePrivacy), въведена през август 2021 г. Тя позволява на онлайн платформите да откриват, докладват и премахват материали със сексуално насилие над деца (CSAM).

Мярката изтече на 3 април 2026 г., след като през март Европейският парламент отказа да я удължи, каквото беше предложението на Европейската комисия.

По настояване на председателя на ЕП Роберта Мецола обаче темата отново на дневен ред в края на юни с мотива, че защитата на децата се компрометира от правния вакуум, а Съветът на ЕС върна цялото досие в европарламента в началото на ваканционния сезон - момент, в който събирането на нужното мнозинство за окончателен отказ се оказа трудно, отбелязва EU Tech Loop.

Именно тук е и най-спорният момент. За да бъде отхвърлена позицията на Съвета по начина, по който беше структурирана процедурата бе нужно абсолютно мнозинство от 360 гласа. 314 евродепутати гласуваха за прекратяване на регламента, а 276 - за запазването му. Това се оказа недостатъчно.

Дясноцентристката Европейска народна партия (ЕНП), най-голямата група в ЕП, е авторът на процедурния ход. Според Euronews лидерът на ЕНП Манфред Вебер е търсел начин регламентът да мине без промени, докато социалисти, либерали, крайнолеви и крайнодесни се обединиха около изменения, ограничаващи обхвата му.

Малтийската партия, от която е Роберта Мецола, е член на ЕНП, също както и българските ГЕРБ, ДСБ и СДС.

Сред българските евродепутати, гласувалите против отпадането на Chat Control 1.0, са Андрей Ковачев, Андрей Новаков, Емил Радев и Илия Лазаров от ЕНП, както и социалистката Цветелина Пенкова.

Изключение за криптираните платформи

Единствената съществена отстъпка за защитниците на неприкосновеността е приемането на изменение, изключващо услуги с криптиране от край до край като WhatsApp и Messenger от обхвата на закона.

Тъй като доставчиците на такива услуги технически не могат да преглеждат съдържанието на съобщенията по време на предаване, практическият ефект на промяната може да е ограничен, посочва The Register.

Отделен опит да се ограничи сканирането само до профили, посочени от съда, не събра нужното мнозинство - така сканирането без съдебна заповед остава възможно.

Остри реакции

Бившият евродепутат Патрик Брайер, дългогодишен критик на регламента, нарече го инструмент за "безпричинно масово наблюдение" и заяви пред The Register, че прокарването му въпреки волята на мнозинството от гласувалите е "фарс", който уврежда демокрацията.

Германската евродепутатка Свеня Хан от либералната АЛДЕ определи гласуването пред EU Tech Loop като "позор", отварящ вратата за наблюдение на цялата частна комуникация на европейските граждани.

Основен проблем, който политици, експерти и активисти виждат в текстовете, е че те са неефективни срещу педофилските мрежи, които от десетилетия използват криптирани платформи.

Не е ясно и доколко прилагането на Chat Control 1.0 е донесло някакви позитивни резултати. Голямата част от успешните операции срещу сексуалното насилие над деца са резултат от ефективна традиционна полицейска работа.

В същото време създаването на инфраструктура за следене на комуникацията на всички потребители крие рискове от злоупотреби както в хода на кибератаки срещу платформите, така и при злоупотреба с правомощия от страна на представители на правоохранителните органи.

Това е нещо, което виждаме на всекидневна база в различни авторитарни режими, които превръщат законите за киберсигурността и защитата на децата в "бухалки" срещу опозиционни политици и правозащитници.

Какво следва

Сега текстовете отиват обратно в Съвета на ЕС, който има три месеца да ги одобри или отхвърли. Ако не приеме всички изменения, ще бъде свикан помирителен комитет.

При положение, че министрите на вътрешните работи на страните членки одобрят Chat Control 1.0, той ще остане в сила до 2028 г. или до приемането на постоянно решение.

Успоредно с това продължават преговорите по постоянната рамка - Регламента за борба със сексуалното насилие над деца (CSAR), познат като Chat Control 2.0, който за разлика от временната мярка би въвел трайни задължения за платформите да оценяват и намаляват риска от разпространение на подобни материали.

В него се залага и на сканиране на съдържанието директно на потребителските устройства - с цел заобикаляне на криптирането от край до край. Според активисти обаче това лесно може да се превърне в универсална система за следене на гражданите. Не е случайно, че след гигантски скандал Apple се отказа от своя подобна имплементация.

Пет кръга тристранни преговори между ЕП, Европейската комисия и държавите членки, включително предполагаемо финален кръг на 29 юни, не са довели до съгласие.

Разговорите ще продължат през септември, а основният спор остава дали сканирането на съобщения трябва да бъде насочено само към заподозрени лица, или да обхваща всички потребители.