22.07.2026 г., София, Най-новото поколение сгъваеми смартфони на Samsung - Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8, както и смарт часовниците Galaxy Watch9 и Galaxy Watch Ultra2, вече могат да бъдат предварително поръчани в хипермаркети Технополис, на technopolis.bg и в Technopolis app. Кампанията стартира на 22 юли и продължава до 6 август. Клиентите на водещата верига за потребителска техника могат да закупят Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra или Galaxy Z Fold8 с отстъпка, която достига до 200 евро, а при избор на Samsung Galaxy Z Flip8 могат да спестят до 100 евро. При покупката на Galaxy Watch9 или Galaxy Watch Ultra2, заедно с някой от новите флагмани на Samsung от физическите магазини на Технополис, потребителите ще получат 10% отстъпка от цената на смарт часовника. В периода на кампанията иновативните смартфони и смарт часовници на Samsung могат да бъдат закупени и на изплащане без оскъпяване на 24 вноски.

Новото поколение сгъваеми устройства на Samsung, разработено с още по-дълбока интеграция на Galaxy AI, съчетава усъвършенстван по-тънък дизайн, висока производителност и интелигентни функции, които улесняват ежедневната работа, комуникация и създаването на съдържание. Новата серия Galaxy разширява възможностите на екосистемата Galaxy AI, като предлага обобщаване на съдържание, редактиране на снимки, гласов асистент, интелигентни функции в ежедневните приложения и много други.

Новият Galaxy Z Fold8 Ultra е най-премиум моделът от серията и предлага още по-голямо удобство при работа с множество приложения. Смартфонът разполага с най-големия екран от новата генерация на Samsung, лесно отваряне благодарение на 20% по-широк отвор и оптимизирана панта, както и непрекъснат екран, който се разгръща до напълно равно ниво. Оборудван е с основна 200-мегапикселова камера, а новата 50-мегапикселова ултраширокоъгълна камера осигурява по-висока детайлност и яснота при широки кадри и макро снимки. Капацитетът на батерията е вече 5000 mAh, а разширените AI възможности подпомагат професионалната фотография, продуктивността и създаването на съдържание. Потребителите ще могат да направят своя избор от три цвята - Тъмновиолетов, Графит и Кремав.

За първи път Samsung представя Galaxy Z Fold8 в нов дизайн и форма, който разполага с по-широк двоен екран и позволява по-завладяващ изглед при различните типове съдържание. Galaxy Z Fold8 създава по-завладяващо изживяване, независимо дали потребителите сърфират, гледат, четат или играят. С тегло от едва 201 гр. Galaxy Z Fold8 е най-лекият модел от серията Galaxy Z Fold на Samsung досега. Потребителите ще могат да се насладят на гледане на външен екран на видеоклипове в съотношение 16:10, а при разгърнат режим в 4:3. В комбинация с най-новия флагмански процесор, устройството осигурява по-бързо, плавно и интелигентно потребителско изживяване. Предлага се в три цвята - Светлолилав, Графит и Кремав.

Елегантният Samsung Galaxy Z Flip8 надгражда емблематичния компактен дизайн на серията със своя най-тънък корпус, правен досега, 6,1 мм, по-голям външен дисплей и още по-удобен захват. Новият FlexWindow извежда приложения, важна информация и ключови функции директно на предния дисплей, осигурявайки по-бърз достъп до информация, AI функции и най-често използвани действия с по-малко стъпки. Благодарение на оптимизираната камера и интелигентните AI алгоритми моделът предлага и още по-качествени снимки и видео при различни условия на осветеност. Samsung Galaxy Z Flip8 идва в три цвята - Розов, Кремав и Графит.

Новите смарт часовници Galaxy Watch9 и Galaxy Watch Ultra2 комбинират обновен по-удобен и тънък дизайн с още по-прецизно проследяване на здравните показатели. Сред подобренията са функцията Raise to Talk, която дава възможност за гласови команди към Google Gemini и Bixby, нови спортни режими, по-дълъг живот на батерията и персонализирани анализи, които подпомагат активния начин на живот. Galaxy Watch Ultra2 се предлага в размер 47 мм и в два цвята на корпуса - Сребрист титан и Сив титан. Samsung. Galaxy Watch9 идва в размер 40 мм в Кремав и Графит и в размер 44 мм в Сребрист и Графит цветове.

Повече информация за дизайна, функциите и цените ще откриете на technopolis.bg и в Technopolis app.