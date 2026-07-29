"Дали не е време Z Fold да се раздели на две? (...) защо пък да не извървим целия път до Galaxy S Ultra и не комбинираме голям вътрешен екран, голяма батерия, по-бързо зареждане, вграден S-Pen и пълен набор от най-добрите камери, които Samsung има на разположение?"

Цитатът е още от 2024-а и, нескромно казано, е чисто наш - от ревюто на Samsung Galaxy Z Fold6, един отличен сгъваем смартфон, който обаче сякаш беше изпълнил до абсолютния максимум концепцията, с която серията беше стартирала половин десетилетие по-рано.

Радващото е, че явно в централата на Samsung разсъждават по сходен начин с нас и "големият" foldable модел вече се трансформира в устройство от абсолютна категория и то във всеки един аспект. Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra вероятно е устройството с най-дълго име в каталога на технологичния гигант, но то идва със заявката, че ще бъде запомнено.

Източник: Явор Николов

Нека заедно да проверим дали смелата стъпка напред и нагоре ще ни заведе на очакваното място!

Дизайн и дисплеи

Първият шок е колко компактен на живо е Z Fold8 Ultra. Серията от няколко години е на сериозна "диета", като вече имаме в ръцете си устройство, което в сгънато състояние може да претендира да е по-тънко от нормален смартфон.

Цифром и словом говорим за под 9 милиметра и 215 грама тегло. За сравнение, Samsung Galaxy S26 Ultra е само грам по-лек.

А той определено няма впечатляващия вътрешен 8-инчов Dynamic AMOLED 2X дисплей с висока разделителна способност, който превръща Z Fold8 Ultra в компактен таблет или устройство за мултимедия със само 4,1 милиметра дебелина. Актуалната генерация е с повишена пикова яркост до 3000 нита.

Източник: Явор Николов

Екранът изглежда идеален за S-Pen, но за втора поредна година той не се поддържа официално - а мнозина биха казали, че е време даже да бъде вграден.

Както може да се очаква, има подобрения в пантовия механизъм, които правят отварянето по-надеждно и с по-малко съпротивление. Намалена е и видимостта на сгъвката, докато използваните титаниеви елементи повишават устойчивостта особено при дълга употреба.

Източник: Явор Николов

Външният 6,5-инчов FHD+ Dynamic AMOLED 2X панел е напълно адекватен за всекидневна употреба, като определено се усещат малки промени в ергономията при ползване с една ръка. Камерите обаче стърчат доста назад, така че в сгънато състояние Z Fold8 Ultra не е особено стабилен върху равна повърхност.

Като общ дизайн насоките от миналогодишния Z Fold7 се запазват, като все така Ultra акцентите отличават смартфона от всички останали в портфолиото на Samsung. Нашето устройство е в цвят Violet Shadow, което е много стилен металик с матирано покритие. То е приятно на допир, но задържа отпечатъци.

Източник: Явор Николов

Не бихме ви посъветвали да тествате, но устройството е с IP48-сертифицирана защита от прах и вода (до 30 минути на 1,5 м).

Производителност и батерия

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy е вече познат чипсет именно от Galaxy S26 серията. Макар и половин година по-късно, на пазара трудно ще намерите повече производителност поне в Android екосистемата.

Конфигурациите започват от 256GB вътрешна и 12GB оперативна памет, като максимумът е съответно 1TB и 16GB RAM. Ако снимате много видео или очаквате да използвате устройството по-дълго вероятно ще е добре да изберете вариант с повече памет.

Източник: Явор Николов

Батерията тази година получава ъпгрейд. Първо като капацитет - 5000 mAh, а освен това и като мощност на зареждането, която най-накрая достига 45W с кабел (при 20W безжично).

Софтуер и AI

Традиционно посочваме, че One UI е един зрял и функционален Android интерфейс, който е познат на потребителите и не носи риск от неприятни изненади. Третата генерация на Galaxy AI вече достигна етап, в който за нея може да се каже напълно същото - това е най-стабилната имплементация на мобилния изкуствен интелект.

Източник: Явор Николов

В случая на Z Fold8 Ultra системната навигация е бърза, елементите се адаптират според използвания дисплей, мултитаскингът (на разделен екран или с плаващи прозорци) е максимално улеснен. Една добра новина е че One UI 9 не премахва агресивно приложения от оперативната памет, което определено подобрява потребителското изживяване.

Отдолу е Android 17 с обещание за 7 ъпгрейда на операционната система.

Що се отнася до Galaxy AI, неговата полезност зависи много от навиците и нуждите на потребителя. Всички ще оценят подобренията при Circle to Search with Google, чрез който наистина се променя начинът, по който търсим информация, свързана със съдържанието, което използваме.

Нещо, което може да разочарова българските потребители, е че все още нашият език не се поддържа от някои от AI функционалностите като автоматично транскрибиране на текст или превод в реално време.

Един любопитен момент е свързан с двата асистента "на борда" на Z Fold8 Ultra. Google Gemini може да управлява системни функционалности и приложения, както и да търси информация онлайн. В голяма степен същото може да прави и новият подобрен Samsung Bixby, в който е интегрирана технологията на Perplexity.

Източник: Явор Николов

На моменти не изглежда напълно ясно кой асистент за какво е, но поне имате избор.

Камера

Възможностите за мобилна фотография със сигурност ще определят доколко Z Fold8 Ultra ще бъде възприеман като истински член на Ultra фамилията. В случая имаме стъпки в правилната посока, но е трудно да се каже, че е извървян целият път.

Източник: Явор Николов

Основната камера остава с 200-мегапикселов 1/1,3 сензор, докато ултраширокоъгълната използва модула от S26 Ultra - 50-мегапикселов 1/2,5-инчов сензор зад обектив със 120 градуса ъгъл на виждане. 3x телефото камерата обаче остава с малък 10-мегапикселов Bayer сензор.

На дневна светлина снимките от Z Fold8 Ultra са с високи детайлност и контраст и широк динамичен обхват. Определено са лесни за харесване и са готови за качване в социалните мрежи.

Източник: Явор Николов

Ултраширокоъгълната камера е ъпгрейд, докато при телефотото всеки опит за снимане отвъд 3x оптичното приближение е съпроводен с артефакти.

Източник: Явор Николов

Ако обаче не насилваме по-скромния сензор, резултатите са много добри.

Източник: Явор Николов

На тъмно и трите задни камери се представят много добре, като снимките изглеждат естествено и въпреки очевидното наслагване на кадри за повишаване на динамичния обхват и намаляване на шума все пак крайният резултат прилича по-скоро на реалността, отколкото на неин 3D рендер.

Източник: Явор Николов

Nightography алгоритмите на Samsung са добре оптимизирани.

Източник: Явор Николов

Сгъваемият смартфон прави възможно да използвате по-качествените камери за селфита, но при нужда винаги можете да се доверите и на двете 10-мегапикселови камери в екраните. Качеството им е добро.

Видео възможностите тази година нарастват значително с помощта на професионалния APV кодек за 8K видеото от основната и ултрашироката камери, както и Cine LUT функционалността за кинематографично тониране директно при създаването на съдържание.

В употреба

Samsung Galaxy Fold8 Ultra е лесен за харесване. Достатъчно компактен, за да се носи в джоб, достатъчно удобен за четене и гледане в разгънат вид и достатъчно мощен, за да не мислите за друго устройство - компромисите тази година са много малко.

Източник: Явор Николов

Извън разликата в цената (която е неизбежна с оглед времето на пазара на моделите), изглежда, че изборът между него и Samsung Galaxy S26 Ultra се свежда до няколко неща - трябва ли ви перископична телефото камера, имате ли нужда от S-Pen и готови ли сте да се доверите на foldable форм фактор.

Източник: Явор Николов

Z Fold серията тръгва в много интересна посока. Добавянето на Ultra в наименованието задава пътя за следващите модели и изглежда той ще е към територията на абсолютните флагмани.

Това е донякъде и логично - при увеличаващи се средни цени на смартфоните заради памети и прекъснати вериги на доставките единствената категория със стабилни показатели остава тази, която е на върха както ценово, така и като способности.

Има място за подобрение - по-мощна телефото камера, завръщане на S-Pen, още по-бързо зареждане са очевидните кандидати. Разликата с предишни години е, че концепцията вече предполага възможност да видим такива ъпгрейди.

Скептиците биха казали, че тази година най-голямата промяна е в името, но отвъд него се вижда нова философия. А това означава, че Samsung тепърва ще стават смели със своя флагмански сгъваем смартфон,