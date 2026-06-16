Dogecoin отново е в центъра на вниманието. Криптовалутата се търгува около 0,089 долара след скок от близо 6% - движение, което пазарните участници свързват с едно конкретно събитие: борсовото листване на SpaceX.

Dogecoin (или DOGE) е създадена през декември 2013 г. от инженерите Били Маркус и Джаксън Палмър като шега, базирана на интернет мема "Doge" с кученцето от породата Шиба Ину. Монетата работи на базата на алгоритъма Scrypt и за разлика от Bitcoin няма таван на емисията - броят на монетите, които могат да бъдат добити, е неограничен.

Проектът на чисто техническо равнище е интересен, но със сигурност никой нямаше да му обърне внимание, ако не беше Илон Мъск. Още през 2019 г. той нарече DOGE любимата си криптовалута, а когато промени биографията си в Twitter на "CEO на Dogecoin", монетата поскъпна с 35% за един ден.

Пикът дойде на 8 май 2021 г., когато DOGE достигна исторически максимум от около 0,74 долара - точно в деня, в който Мъск се появи като водещ на предаването "Saturday Night Live" и нарече себе си "Dogefather". SpaceX дори обяви, че ще изпрати буквално монета Dogecoin на Луната.

Tesla прие DOGE като платежно средство за официална стока, а разработчици разкриха, че тайно са работили с Мъск от 2019 г., за да превърнат монетата в реален платежен инструмент.

След историческия максимум последва жестока корекция. Монетата загуби над 90% от стойността си и години наред се търгуваше в диапазона от 0,06 до 0,10 долара - жива, но забравена от широката публика. Кратко и далеч не толкова зрелищно възстановяване (докъм $0,45) имаше при избирането на Доналд Тръмп за президент през 2024-а - тогава Мъск беше довереният му човек, натоварен с мисията да намали правителствените харчове.

Създадената за целта служба се казваше DOGE.

Цялото упражнение приключи с провал, разпускане на DOGE и грозен скандал между Тръмп и Мъск. Междувременно Dogecoin се върна на скромните си ценови нива.

SpaceX IPO като нов катализатор

Историята се повтаря. Акциите на SpaceX дебютираха на Nasdaq при IPO цена от 135 долара, отвориха при 150 долара и достигнаха 163 долара, изстрелвайки оценката на компанията над 2,1 трилиона долара.

Събитието мигновено превърна Мъск в първия трилионер в света - и веднага се отрази на Dogecoin. Монетата скочи с около 6%, докосвайки дневен връх от 0,091 долара, преди да се стабилизира около текущите нива.

Покрай ценовото движение се наблюдава и сериозна институционална активност. Управляващото дружество T. Rowe Price получи одобрение от SEC за активен крипто ETF с тикер TKNZ, като Dogecoin е сред включените активи. Данните от блокчейна показват, че едрите инвеститори са натрупали над 200 милиона монети само за последната седмица.

Техническите анализатори посочват, че поведението на DOGE е подобно на това преди значителните ралита от 2017 г. и 2020 г.

Въпреки оптимизма, Тимъти Стебинг, директор на Dogecoin Foundation, призовава за охлаждане на спекулативните нагласи. "Dogecoin е за харчене, не за държане", заяви той, цитиран от Benzinga добавяйки, че ерата на хайп-движенията е към своя край.

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