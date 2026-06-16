UNIQA България затвърждава позицията си като един от основните двигатели на растежа в региона на УНИКА за Централна и Източна Европа, отчитайки близо 33% ръст на записаните премии към края на първото тримесечие на 2026 г. Това представяне нарежда българското дружество сред най-бързо развиващите се пазари в рамките на UNIQA Insurance Group и допринася съществено за силните резултати на Групата през периода.

UNIQA Insurance Group започва 2026 г. със стабилни финансови резултати, като записаните премии нарастват с 14,4% до 2,80 млрд. евро през първото тримесечие - един от най-добрите тримесечни резултати в историята на Групата. Печалбата преди данъци се увеличава с 5,9% до 160 млн. евро, а консолидираната нетна печалба нараства със 7,5% до 128 млн. евро.

Силно представяне на UNIQA България

Към края на март 2026 г. записаните премии на UNIQA България нарастват с 32,9%. Печалбата преди данъци възлиза на 1,3 млн. евро, а брутната комбинирана квота е впечатляващите 65,9%.

Силният принос на българската компания беше ключов фактор за положителното представяне на UNIQA SEE (региона на УНИКА за Централна и Източна Европа), който включва шест държави - Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, България, Хърватия и Румъния.

UNIQA SEE продължава да постига консолидирани положителни резултати през първото тримесечие на 2026 г., като брутният записан премиен приход достига 148,6 млн. евро, което представлява увеличение от 15,4% спрямо първото тримесечие на предходната година. Печалбата преди данъци възлиза на 9,3 млн. евро.

Източник: UNIQA Андреас Брандщетер, главен изпълнителен директор на UNIQA Insurance Group AG

"С ръст на премиите от 4,2% в Австрия и 6,2% на международните ни пазари, подкрепен от силния растеж на нашето презастрахователно дружество в Цюрих, диверсифицираният ни бизнес модел продължава да демонстрира устойчивост в условията на геополитическа несигурност", заяви Андреас Брандщетер, главен изпълнителен директор на UNIQA Insurance Group AG.

"Особено във времена на нестабилни капиталови пазари рентабилността на основния ни застрахователен бизнес е от ключово значение. През първото тримесечие тя се увеличи с 5,3% до 210 млн. евро", допълни той.

Растеж във всички ключови сегменти

Имущественото застраховане и застраховането срещу злополуки, които формират приблизително 68% от бизнеса на Групата, отбелязват силен ръст от 19,5%, достигайки 1,904 млрд. евро записани премии.

Здравното застраховане също има съществен принос към положителното представяне на Групата. Сегментът отбелязва ръст от 8,0% до 441 млн. евро, а печалбата нараства до 26 млн. евро спрямо 2 млн. евро година по-рано.

На българския пазар UNIQA е сред лидерите в здравното застраховане с приблизително 25% пазарен дял и близо 150 000 клиенти. Българското дружество е водещата компания в сегмента на здравното застраховане в рамките на UNIQA. Само през последната година UNIQA България е привлякла над 10 000 нови клиенти и към момента заема трето място по пазарен дял на местния пазар.

Животозастрахователният бизнес също отчита положителни резултати на ниво Група. Записаните премии, включително спестовните компоненти на продукти, свързани с инвестиционни фондове и индекси, нарастват с 2,0% до 450 млн. евро. Същевременно приносът към печалбата преди данъци се подобрява значително и достига 63 млн. евро спрямо 41 млн. евро през същия период на предходната година.

Животозастрахователният бизнес на UNIQA България също продължава да отчита двуцифрен ръст, потвърждавайки устойчивото търсене на дългосрочни спестовни и инвестиционни решения. Лимитираната емисия на продукта UNIQA LifeInvest беше изцяло изкупена само за една седмица в края на 2025 г. В отговор на високия интерес компанията предложи UNIQA LifeInvest II, който продължава да бъде достъпен за клиентите.

Със силното си представяне през първите месеци на годината UNIQA България затвърждава ролята си като един от най-важните двигатели на растежа в Групата и демонстрира устойчиво развитие във всички ключови бизнес направления.