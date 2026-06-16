Компания за технологии и отбрана от Обединените арабски емирства Edge Group официално откри европейска база с централа в Париж и инженерно-производствен хъб в Бордо. Това е резултат от дългогодишна стратегия за придобивания и партньорства, превръщайки близкоизточната компания в един от най-активните чуждестранни инвеститори в европейската отбранителна индустрия.

Центрове в Европа

Edge Europe е регистрирана като изцяло европейска търговска структура. Главният офис е разположен в центъра на Париж и ще отговаря за правителствените контакти, партньорствата и инвестициите на континента.

Центърът в Бордо, избран заради близостта му до френската аерокосмическа и отбранителна индустриална база, пък ще се фокусира върху проектиране, интеграция и бързо разработване на усъвършенствани системи. Регионът осигурява достъп до вериги за доставки в областта на задвижването, композитните материали и авиониката, както и инженерен талант от местни университети и изследователски институции, съобщава Defence Industry Europe.

Компанията не е оповестила размера на инвестицията в новата структура, но е ясно, че планира да наема и развива местен европейски талант, създавайки висококвалифицирани инженерни и индустриални работни места.

Придобивания

Отварянето на Edge Europe не е начало, а логично продължение на досегашната дейност на компанията на континента. Групата вече притежава дялове в Milrem Robotics в Естония - водещ производител на автономни наземни платформи, аерокосмическата Anavia в Швейцария и полската Flaris.

В Италия Edge планира придобиването на инженерната компания CMD и партньорства с корабостроителната Fincantieri, отбранителната Safran и разработчика на изкуствен интелект Leonardo. В Испания пък е подписала споразумение с EM&E Group за съвместно предприятие в ОАЕ, както и с Indra Sistemas, съобщава The National.

Така портфолиото на компанията обхваща автономни системи, въздушни, морски и наземни платформи, задвижване, изкуствен интелект, електронна война, сензори и комуникации, интегрирани под единна стратегическа визия за многодоменни отбранителни способности.

Геополитическият контекст

"ОАЕ и Франция са изградили партньорство с трайна сила в продължение на десетилетия. Изборът на Париж за централа на Edge Europe е съзнателен знак за тази връзка", коментира Файсал Ал Банаи - председателят на Edge Group.

Отварянето на европейската централа съвпада с преговорите между ОАЕ и ЕС за Стратегическо партньорско споразумение - инициатива, целяща да укрепи връзките между втората по размер арабска икономика и Съюза.

Военният контекст също е от значение. По данни на The National отбранителните системи на Edge са елиминирали повече от 85% от иранските дронове, изстреляни срещу ОАЕ по време на войната с Иран.

Така източната компания не позиционира себе си като конкурент на европейската индустрия, а като ускорител. "Edge Europe съчетава скоростта на компания от ново поколение с дълбочината на утвърдена индустриална група. Това е моделът, от който европейската отбрана се нуждае, и ние възнамеряваме да го наложим тук", заяви Ал Банаи.

От създаването си през ноември 2019 г. компанията обединява над 35 структури в пет групи: платформи и системи, ракети и оръжия, космически и кибертехнологии, технологии и индустриализация и вътрешна сигурност. Според експертите европейската експанзия е следващата глава в амбицията на ОАЕ да се утвърди като глобален отбранително-технологичен играч, а не само като купувач на западни оръжия.