Миналия месец част от абонатите на социалната мрежа Х поучиха достъп до нова банкова услуга на платформата, която позволява на потребителите да държат депозити, да плащат сметки, да превеждат пари по банков път и да изпращат чекове по пощата.

Сега тестовият период приключи и X Money е достъпна за американските потребители, които плащат абонамент за Premium и Premium+.

От платформата уверяват, че парите са защитени, като депозитите се пазят в лицензираната американска банка Cross River Bank, която вече има опит с няколко приложения за финансови технологии, съобщава Euronews. Парите са застраховани и от Федералната корпорация за гарантиране на влоговете, което е първият подобен случай в страната с банкова платформа, изградена на базата на социална мрежа.

Според платформата депозитите ще донесат годишна процентна доходност до 6%, в зависимост от абонамента - повече от предлаганите от най-конкурентните високодоходни спестовни сметки в страната и далеч над почти нулевите лихви в големите традиционни банки.

Your money, on the world’s most powerful network



𝕏 Money is rolling out to U.S. Premium and Premium+ subscribers starting today pic.twitter.com/2c1UMkB4Kn — X Money (@XMoney) July 27, 2026

Идеята за разширените функции на социалната мрежа идва от аналогичната китайска суперплатформа WeChat. Освен за комуникация, тя се използва и като дигитален портфейл, платформа за плащания и осигурява достъп до хиляди услуги като поръчване на такси, купуване на билет, онлайн пазаруване, запазване на час при лекар и много други.

На западния пазар обаче Илон Мъск е изправен пред конкуренция от няколко утвърдили се приложения за плащане. На този етап това, което може да привлече потребителите, са високата доходност по депозитите, както и улеснението, което идва с комбинирането на различните услуги в едно приложение.