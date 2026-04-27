Докато Tesla и BYD се борят за господство на глобалния пазар на електромобили, японските производители тихо затвърждават позициите си в Индия с хибридни автомобили, пише CNBC.

Продажбите на хибриди в третия по големина автомобилен пазар в света са се увеличили почти четири пъти за шест години — от 98 010 единици за финансовата 2020 г. до 362 866 единици за финансовата 2026 г., сочат данни на индийската изследователска компания Care Ratings.

За сравнение, от електромобилите са се продали едва 131 865 единици за същия период. До финансовата 2027 г. хибридите се очаква да достигнат 10% от общите продажби на автомобили в страната, а "електричките" — едва 5%.

Лидерите са японски: Toyota и Maruti Suzuki — индийското дъщерно дружество на Suzuki Motor, контролират хибридния сегмент с модели като Toyota Innova Hycross и Maruti Grand Vitara. Maruti Suzuki е и безспорният лидер на целия индийски пазар с над 1,8 млн. продадени автомобила за 12-те месеца до март 2026 г.

Toyota Kirloskar Motors е продала близо 366 900 автомобила, от които над 91 500 са хибриди.

"Хибридите не изискват никаква промяна в поведението — потребителите зареждат на бензиностанция, както винаги са правили", обяснява Диуакар Муруган, старши анализатор в Omdia, като добавя, че хибридите предлагат по-добра горивна ефективност без тревогата за обхвата, присъща на изцяло електрическите модели.

Забележително е, че хибридите постигат тези резултати само с осем налични модела, срещу над 40 при електромобилите.

На фона на този успех в Индия, Suzuki вече поглежда към следващата граница — Африка. Компанията иска да репликира индийския си модел на континента с 1,5 милиарда души, като използва производствените мощности на Maruti Suzuki като износен хъб.

Само за десет години Suzuki е увеличила продажбите си в Африка 5,5 пъти, а пазарният ѝ дял вече е около 9% — близо до целта от 10% за 2031 г. Географското предимство е осезаемо: корабният транспорт от Индия до Южна Африка отнема 14 дни, срещу 40 от Япония.

Паралелно Honda обяви амбициозен план за завръщане на индийския пазар — 10 нови модела до 2030 г. Седем от тях ще бъдат SUV-та, а хибридите ще се базират на изцяло нова платформа PF2 — по-лека с почти 90 кг и с висока степен на локализация.

Първият модел по новата архитектура ще бъде 7-местен SUV, последван от шестото поколение Honda City през 2028 г.

Tesla, на този фон, е продала под 400 автомобила в Индия от 2025 г. насам. Японският отговор на електромобилната революция изглежда прост: не се борете с нея — заобиколете я.