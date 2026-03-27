Рекордно изтегляне от индийските капиталови пазари в размер на около 12 милиарда долара само за месец правят чуждестранните инвеститори, пише CNBC.

Основният катализатор е войната в Близкия изток, която дестабилизира енергийните доставки и засилва опасенията за забавяне на растежа на индийската икономика.

С две търговски сесии до края на месеца, чуждестранните портфейлни инвеститори вече са изтеглили 1,12 трилиона рупии — сума, надминаваща предишния рекорд от 940 милиарда рупии, отчетен през октомври 2024 г., сочат данни на депозитарната компания NSDL.

"Мащабното изтегляне на капитали е пряко свързано с конфликта в Близкия изток. Колкото по-дълго продължи той, толкова по-дълбоко ще бъде въздействието върху икономическия растеж на Индия", коментира пред медията Пийюш Митал, портфолио мениджър в Matthews Asia.

Уязвима икономика

Като третия по големина вносител на петрол и втори по големина потребител на пропан-бутан в света, Индия е изложена на сериозен натиск от покачващите се енергийни цени и затрудненото снабдяване вследствие на блокадата на Ормузкия проток.

Предварителният индекс на мениджърите по покупките на HSBC за март показа, че активността в частния сектор е спаднала до най-ниското си ниво от октомври 2022 г. насам. Анкетираните компании сочат конфликта в Близкия изток, нестабилните пазарни условия и инфлационния натиск като основни фактори. Ценовото напрежение е близо до четиригодишен връх.

Източник: GettyImages

Ако петролът се стабилизира в диапазона $85-95 за барел след войната, допълнителните изходящи потоци биха могли да достигнат $40-50 милиарда — над 1% от БВП на страната, прогнозира Панкадж Мурарка, главен изпълнителен директор на Renaissance Investment Managers. Това би свило икономическия растеж от 7,2% до 6,5%.

"Индия е сред най-уязвимите страни спрямо по-високи петролни цени", предупреди Хана Лучникава-Шорш от S&P Global Market Intelligence, добавяйки, че устойчиво по-скъпият петрол ще задържи рупията под натиск.

Пазарни последствия

За изминалия месец индексът Nifty 50 е поевтинял с около 7,4%, а рупията е достигнала нови исторически дъна спрямо долара. Въпреки интервенциите на Централната банка на Индия, натискът върху валутата вероятно ще продължи.

Привлекателните оценки на акциите засега не са достатъчни, за да върнат чуждите инвеститори. "Спадът в оценките не е достатъчно убедителен в краткосрочен план", заяви Даниел Гросвенор от Oxford Economics, позовавайки се на геополитическата несигурност и повишената глобална рискова премия.