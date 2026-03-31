Френският енергиен гигант TotalEnergies реализира печалба от над 1 милиард долара, след като се възползва от безпрецедентна пазарна ситуация в Близкия изток. Конфликтът в региона, довел до ограничения в преминаването през стратегическия Ормузки проток, създаде условия за агресивна търговска стратегия, която донесе на компанията огромни приходи.

Как се стигна дотук?

В края на февруари тази година напрежението в Близкия изток ескалира след удари на САЩ и Израел срещу Иран. В отговор силите на Иранската революционна гвардия ограничиха преминаването на танкери през Ормузкия проток - ключов маршрут, през който преминава около 20% от световните петролни доставки. Това доведе до сериозни смущения в снабдителните вериги и повиши несигурността на пазара.

Паралелно с това, ценовият бенчмарк Dubai Crude, който служи за ориентир при ценообразуването на петрола, изнасян от Близкия изток за Азия, претърпя промени. Агенцията S&P Global Platts, която администрира индекса, изключи три от петте сорта суров петрол, изискващи транзит през протока, поради невъзможността за гарантиране на доставките им. Това намали с около 40% количеството петрол, което можеше да бъде използвано за определяне на цената, и доведе до рязко свиване на ликвидността на пазара.

Възползвайки се от създалата се пазарна аномалия, TotalEnergies предприе безпрецедентна стъпка - през март компанията закупи почти всички налични 70 товарни партиди суров петрол от ОАЕ и Оман, предназначени за товарене през май.

Това количество е повече от два пъти по-голямо от закупеното през февруари и представлява огромен дял от общия обем, търгуван на пазара.

Според експерти, това е най-голямата единична позиция, заемана някога в историята на петролните пазари. Сделката беше осъществена чрез комбинация от физически покупки и финансови инструменти - фючърси и опции, които позволиха на компанията да "заключи" печалбата си и да се предпази от евентуален спад в цените.

Ценовият скок и печалбата

Намаленото предлагане и огромното търсене доведоха до рязък скок в цената на Dubai Crude - от около 70 долара за барел преди конфликта до рекордните 170 долара в края на март. Това е почти двойно повече от цената на международния бенчмарк Brent, която достигна около 120 долара за барел.

Тъй като голяма част от азиатските рафинерии индексират покупките си към Dubai Crude, те бяха принудени да плащат значително по-високи цени. В резултат на това някои компании преминаха към закупуване на петрол, индексиран към Brent, което отчасти намали търсенето на Dubai Crude.

След като TotalEnergies спря да наддава на търговете, цените на оманските фючърси се сринаха с 48 долара за един ден. Въпреки това, компанията вече беше реализирала печалба от над 1 милиард долара.

Ако обаче конфликтът беше затихнал бързо, ходът с изкупуване на товарите можеше да се окаже гибелен за компанията.

Влияние върху бизнеса на TotalEnergies

Интересното е, че докато търговският отдел на TotalEnergies реализираше огромни печалби, производственият бизнес на компанията беше засегнат от конфликта. В началото на март TotalEnergies затвори или планира да затвори добива в Катар, Ирак и офшорна зона на ОАЕ - около 15% от глобалната си продукция.

Въпреки това, покачването на цените на петрола компенсира напълно загубите от намаленото производство. Според вътрешни данни, само 8 долара увеличение в цената на Brent покриваше напълно намаленото производство.