Рафинерията Prax Lindsey, една от само петте останали в Обединеното кралство, се срина внезапно в края на юни след откриването на сериозни нарушения в сложно кредитно споразумение на стойност 783 милиона паунда.

Съоръжението в Северна Англия беше поставено под управлението на синдик на фона на призиви за разследване на собственика му - изчезналият междувременно нефтен магнат Уинстън Суосайпилай, известен с второто си име Санджив Кумар, пише "Гардиън" в свой материал.

Сложната финансова схема

Според доклада на администраторите от компанията Teneo, които поеха контрола над рафинерията, фалитът е свързан с неопределени "нарушения" в кредитната линия от 783 милиона паунда, уредена от HSBC през 2021 година. Тя е била обезпечена с очаквани бъдещи приходи от продажбата на нефтопродукти като бензин и авиационно гориво.

Това финансиране е осигурявало средства за "критични" плащания - фактури на доставчици и текущи задължения. Компанията майка State Oil е била гарант на споразумението с ирландската структура Prax Global Financial Services, която от своя страна се е кредитирала от международни заемодатели.

Може би най-важното - заемът всъщност е финансирал цялата група, а не само рафинерията.

Верижна реакция и колапс

Ключово за цялата схема на финансиране е нефтозаводът да работи и продукцията му да се реализира на пазара. Ситуацията обаче не е била такава, става ясно от доклада.

Рафинерията вече е била в лошо финансово състояние през юни 2025 година поради честите спирания за профилактика и ниските печалби от дейността, откакто Prax я е закупила от френската Total през 2021 година.

Докато групата търсела начини за привличане на нови средства, били открити нарушения, докладвани на борда на директорите. Ръководството, включително Суосайпилай, решило незабавно да прекрати кредитната линия от 783 милиона паунда.

Именно това спиране на финансирането е довело до невъзможността на рафинерията да се разплати с основния си доставчик - глобалната търговска компания Glencore. В отговор Glencore, съгласно договора за доставки, пое контрола над суровия петрол и рафинираните продукти, което блокира продажбите към клиенти като бензиностанции и летища.

Този ход допринесе за "ускорения характер" на фалита на компанията, който изненада и правителството в Лондон - само няколко седмици по-рано Суосайпилай ги беше уверил в здравето на компанията.

Последствията

Данъчните власти си търсят 70 милиона паунда само от Prax Petroleum, а общо групата дължи до 250 милиона паунда на данъкоплатците. Сред кредиторите са Shell (над 10 милиона паунда), 171 служители (4,2 милиона паунда общо) и стотици други компании.

Отношенията между юридическите лица в групата около Суосайпилай са още по-оплетени, като те имат 1,5 млрд. паунда междуфирмени заеми.

Сега администраторите разпродават активи като кладенци в Северно море, танкери и стотици бензиностанции.

Министърът на енергетиката Майкъл Шанкс призова притежаващото Prax Group семейство Суосайпилай да "направят правилното нещо" и да подкрепят уволнените работници. Двамата съпрузи са получили 11,5 милиона паунда като заплати и дивиденти след придобиването на рафинерията.

Собственикът се смята за напуснал страната. Вероятно това ще е краят на неговата нефтена империя, тръгнала от една бензиностанция преди 26 години и разраснала се до международен конгломерат за 10 млрд. долара след поредица от бързи придобивания, финансирани с кредити.