Китай проявява интерес към сътрудничество за геоложки проучвания и добив на природни ресурси в Афганистан, заяви китайският външен министър Ван И по време на посещението си в Кабул, съобщи Интерфакс, позовавайки се на изявление на афганистанското Министерство на външните работи.

"Ван И спомена, че Китай възнамерява през тази година да инициира практическо разработване на минерални находища в Афганистан", се казва в изявлението.

От афганистанското ведомство съобщават още, че Ван И и афганистанският външен министър Амир Хан Мутаки са провели разговори, и че Кабул и Пекин желаят да разширят сътрудничеството си в различни икономически области.

По-конкретно, става въпрос за китайското предложение, Кабул официално да се присъедини към проекта на Китай "Един пояс, един път".

От своя страна South China Morning Post отбелязва, че Ван И е в Афганистан на тридневно посещение, като са планирани разговори с колегите му от Афганистан и Пакистан. Една от темите на разговорите е китайско-пакистанският икономически коридор. Изданието припомня, че предният път, когато Ван И е посетил Афганистан, е бил там на необявено предварително посещение през март 2022 година.