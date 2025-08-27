Най-търсените апартаменти за отдаване под наем в София към днешна дата са двустайните, като средната за такъв имот на месец е около 1000-1200 лева. Това заявиха за Money.bg от Ера Недвижими имоти. Според брокерите, въпреки бума на ипотеките, след влизането на страната ни в еврозоната ще предстои ръст на сделките с апартаменти под наем.

"В последно време категорично наблюдаваме по-високи критерии от страна на хората, търсещи жилища под наем. Освен студенти и млади необвързани хора, има ръст на наемането от страна на двойки и семейства с деца. Повечето от тях държат на ремонтиран и обзаведен апартамент, като са склонни да дадат повече пари, но да получат тези удобства", коментират брокери.

Средната наемна цена за двустайно жилище в централните и най-престижни райони на столицата вече достига около 1450 лева месечно. Според прогнозите на сектора догодина цените в тези райнои ще се увеличат още.

Най-търсените двустайни жилища за наемане в София по райони - средни цени в български лева:

Люлин - 1000 лева

Надежда - 900 лева

Студентски град - 1100 лева

Младост - 1100 лева

Дружба - 1000 лева

Левски - 790 лева

Гео Милев - 1150 лева

Изток - 1400 лева

Хладилника - 1100 лева

Оборище - 1270 лева

Красно село - 1200 лева

Витоша - 1270 лева

Лозенец - 1409 лева

Медицинска академия - 1500 лева

Източник: БГНЕС

Растящ пазар има и сред наемите на тристайните апартаменти в централната част на столицата и най-предпочитаните райони. Средните цени там вече надминават 2000 лева за месечен наем, а основните клиенти са добре печелещи българи и чужденци.

Покупките на жилища се случват по-бързо от отдаването под наем

По данни на Националното сдружение "Недвижими имоти" (НСНИ) тази година покупките на жилища в столицата се случват по-бързо от отдаването под наем, което е рядко наблюдаван феномен през последното десетилетие.

Брокерите отбелязват, че в началото на есента предстои традиционен пик на пазара на наеми в София. Основните двигатели на предстоящата сезонна активност на наемния пазар ще са вътрешната миграция - предимно студенти (български и чуждестранни) и млади семейства, търсещи промяна на местоживеене спрямо локациите на училища и детски градини.

Според експертите до края на годината все повече потенциални наематели с добри доходи ще се ориентират към покупка на жилище, възползвайки се от все още благоприятните условия за жилищно кредитиране и бързайки да закупят имот с ипотека преди влизането на България в еврозоната.