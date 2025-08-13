Според министъра на правосъдието Георги Георгиев за първите 6 месеца на 2025 г. в Агенцията по вписванията (АВ) са отчетени почти 67 хиляди сделки с недвижими имоти. Според него те са с 30% повече спрямо същия период на миналата година. В своя публикация (виж цялата по-долу) във Facebook той посочва, че "в последните два месеца, въпреки летния сезон, обемът на сделките не спада, като са вписани над 21 хил. акта само за месеците юни и юли."

Неговите очаквания 2025 г. ще завърши с абсолютен рекорд по брой вписани сделки за последните 20 години, от когато АВ съществува и от когато (2005 г.) е налична статистика. Според него се наблюдава тенденция ръст на сделките да се отчита единствено в София, а "в останалите големи градове се запазва обичайният им обем."

Агенцията е подчинена на Министерство на правосъдието, поради което Георгиев е разпоредил да се направи такава организация на работния ѝ процес, че "да се обезпечи дейността с оптимизация на работното време и разпределяне на задачи към по-слабо натоварените служби по вписванията в страната."

Като част от промените е осигуряването в реално време на достъп до информационната система на Имотния регистър (ИИСКИР) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Така според него ще се ограничат злоупотребите и имотните измами.

Статистиката

На всеки три месеца АВ публикува на сайта си статистика за броя на вписаните нотариални актове. Тази за покупко-продажба включва сделки с имоти, части от имоти и земеделски земи. Според данните за второто тримесечие, публикувани в началото на юли, те са общо малко над 56 хиляди, и по-точно 56 010. С тези за първото общо стават 101 154 списвания. Ръстът с периода януари-юни на предходната година е малко над 3 на сто.

Разминаването с данните на министър Георги Георгиев навярно идва от това, че той разполага с по-подробната статистика по трите основни сегмента - поземлени имоти (земи), сгради (къщи, офис и административни сгради) и самостоятелни обекти в сгради (жилища).